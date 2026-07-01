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Ausgabe 796
Debatte

Francis Fukuyama über S 21

Das Gespenst der "Vetokratie"

Francis Fukuyama über S 21: Das Gespenst der "Vetokratie"
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Stuttgart 21 beschäftigt sogar den prominenten amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem neuen Buch. Der Widerstand gegen das Großprojekt gefährde die liberale Demokratie, ist dort zu lesen. Ein Grund, sich das Werk genauer anzuschauen.

Konstruktive Kritik statt Veto: Im S-21-Protest versammelten sich Befürworter:innen von K 21 und später Umstieg 21. Foto: Joachim E. Röttgers
Konstruktive Kritik statt Veto: Im S-21-Protest versammelten sich Befürworter:innen von K 21 und später Umstieg 21. Foto: Joachim E. Röttgers

"Wer einen Sumpf trockenlegen will, sollte nicht die Frösche um Erlaubnis fragen", so könnte man zugespitzt die Haltung Francis Fukuyamas zu Stuttgart 21 beschreiben. "Wohin steuert die Welt?", fragt der amerikanische Politikwissenschaftler im Untertitel seines neuen Buches "Der letzte Mensch" und sorgt sich, dass die liberale Welt in autoritäre Strukturen abrutschen könnte. Und die Montagsdemos gegen das Großprojekt sind ein Teil davon? Ernsthaft? Aber der Reihe nach.

Fukuyamas These ist: Die liberale Demokratie sei gefährdet, wenn alles im Klein-Klein der verschiedenen Interessengruppen zerredet wird. Jede noch so kleine Lobbygruppe habe das Potenzial, Projekte, die für die Allgemeinheit sinnvoll wären, zu torpedieren. Dem Bürger werde dadurch vorgeführt, dass der Staat nichts mehr auf die Reihe bekomme. Als Folge verlören die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Staat. "Die von der Vetokratie ausgelöste Frustration führt dann zu ihrem Gegenteil, nämlich einem autoritären Reflex, die Rechtsstaatlichkeit ganz außer Kraft zu setzen und Dinge einfach mit Willenskraft durchzusetzen", schreibt Fukuyama in "Der letzte Mensch".

Tatsächlich ist immer wieder zu hören: "In China wäre das längst gebaut." Vermutlich. Aber wollte der Rufer auch in einer Diktatur leben? Fukuyama befürchtet, dass der dauerfrustrierte Bürger sich irgendwann zur Selbstjustiz oder zur Wahl autoritärer Parteien entscheidet. Völlig von der Hand zu weisen ist diese Überlegung nicht. Doch ist dann ausgerechnet Stuttgart 21 das passende Beispiel?

Fukuyama argumentiert sehr abwägend – meistens

Erst am vergangenen Freitag hat die Bahnchefin Evelyn Palla den Offenbarungseid geleistet, indem sie 2031 als eigentliches Datum der Eröffnung von Stuttgart 21 bestätigt und nochmals Mehrkosten in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro angekündigt hat. Grund für das nicht enden wollende Fiasko sind allerdings nicht renitente Gegner:innen des Projekts, sondern die Unfähigkeit der Bahn, ihre Baustelle in den Griff zu bekommen.

In seinem neuen Buch versucht Fukuyama, die Bedrohungen der liberalen Demokratien zu beschreiben. Der Text ist eigentlich eine sehr persönliche biografische Beschreibung seiner Entwicklung als Denker. Er schildert, wie sich seine Vorstellungen von Politik und Gesellschaft anhand klassischer Texte und dem Einfluss philosophischer Lehrer gebildet haben. Eine durchaus angenehme und informative Lektüre, die Philosophie- und Gesellschaftsgeschichte zusammen erzählt. Fukuyama beschreibt das Spannungsfeld zwischen Autorität und Freiheit, und das macht er sehr differenziert mit vielen Einerseits und Andererseits.

Francis Fukuyama. Foto: Fronteiras do Pensamento São Paulo, CC BY-SA 2.0

Francis Fukuyama. Foto: Fronteiras do Pensamento São Paulo, CC BY-SA 2.0, Link

Der Mensch, so seine These, neige leider bei zunehmender Komplexität zur Vereinfachung, weil er der Lage selbst nicht gewachsen sei und weil der liberale Staat, der es richten sollte, eben auch versage. Deshalb suche der Mensch nach einfachen Mustern und finde diese in autoritären Strukturen, mit Identifikationsmöglichkeiten wie beispielsweise dem Nationalstaat. Was einerseits ganz gut sei, denn der Mensch brauche auch ein paar simple Gewissheiten, an die er sich halten könne. Andererseits aber führe der dumpfe Nationalismus auch ins Verderben. "Die zentrale Herausforderung für heutige Liberale besteht darin, unser Gefühl einer nationalen Identität zu stärken, ohne in eine offene illiberale Richtung abzugleiten", schreibt er als Schlussfolgerung.

Fukuyama argumentiert also sehr abwägend und kommt nicht zu steilen Thesen. In der Quintessenz läuft sein Gedankengang eher auf ein aristotelisches "Maß und Mitte" hinaus. Warum aber geht solch ein abwägendes Buch so hart mit den Gegner:innen von Stuttgart 21 ins Gericht?

Fantasiedatum als Aufhänger für Thesen

Um es vorwegzunehmen: Fukuyama hat sich wahrscheinlich keine fünf Minuten mit Stuttgart 21 beschäftigt. Er schreibt: "Die ersten Entwürfe entstanden Ende der 1980er-Jahre, noch vor der deutschen Wiedervereinigung, und Ende der 1990er-Jahre erfolgte der erste Spatenstich." Aha. Wo genau Ende der 1990er-Jahre der Spaten hineingestochen worden sein soll, das verrät Fukuyama leider nicht, und selbst alteingesessene Stuttgarter:innen könnten ihm da wohl nicht weiterhelfen. Aber so genau interessiert ihn das Datum vermutlich ohnehin nicht, sondern dient ihm nur als Aufhänger für seine These: "Das Problem der Vetokratie scheint in modernen liberalen Demokratien endemisch zu sein."

"Natürlich werden die Bürger beteiligt", sagte der damalige Stuttgarter OB Manfred Rommel (CDU). Foto: Joachim E. Röttgers

"Natürlich werden die Bürger beteiligt", sagte der damalige Stuttgarter OB Manfred Rommel (CDU). Foto: Joachim E. Röttgers

Diese Ansicht ist nicht neu, schon der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel (CDU) hat sie vertreten. In einer öffentlichen Diskussion mit Bürger:innen in der Sendereihe "Lokaltermin" von SDR und SWF im Jahr 1996 gab der so bürgernahe OB auf den Zuruf einer jungen Frau – "Wir wollen einen Bürgerentscheid" – zum Besten: "Ja, ja des glaub i scho, i unterschreib au überall. Natürlich werden die Bürger beteiligt, aber natürlich können wir nicht ein solches Projekt durchführen, indem wir vorher jeden Bürger um sein schriftliches Einverständnis fragen." Das hat man dann auch unterlassen, das Auslegen von Plänen war offensichtlich genug, denn wie Rommel in der gleichen Sendung verkündete: "Man hat noch nie ein Großprojekt mit so viel Sorgfalt dargestellt und veröffentlicht wie dieses."

Keine Spur also von "Vetokratie", das Projekt sollte durchgezogen werden. Entschieden und verkündet! Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Stuttgart 21 in allen befassten Parlamenten mit überwältigenden Mehrheiten bestätigt worden ist.

Fukuyama räumt jedoch ein, dass große Infrastrukturprojekte "umfangreiche Konsultationen mit den Bürgern" erfordern, und "die deutschen Planer versäumten es, diese ordnungsgemäß durchzuführen." Also doch die Frösche fragen, bevor man den Sumpf trockenlegt?

Eine halbe Seite mit vielen Fehlern

Der Politikwissenschaftler beschreibt, dass der Widerstand von Naturschützern so wild gewesen sei, dass sie sich an Bäume gekettet haben. Und es kam schließlich zum Äußersten: "Der Konflikt eskalierte so weit, dass die Christdemokraten, die seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 das Land Baden-Württemberg regiert hatten, durch eine rot-grüne Koalition abgelöst wurden. Der Bahnhof ist bis heute nicht fertig."

Das ist natürlich schlimm! Nein, nicht das mit den sachlichen Fehlern im Text (Baden-Württemberg wurde erst 1952 gegründet, der erste Ministerpräsident war Reinhold Maier von der FDP/DVP und die Regierung ab 2011 war grün-rot), sondern das mit der Regierung und dem Bahnhof. Fukuyamas Kausalkette ist nicht ganz nachvollziehbar, zumindest ist sie lückenhaft, der Part der Bahn fehlt, und ob nun die "rot-grüne" Koalition schuld war oder doch die widerborstigen Gegner, wird nicht ganz deutlich. Nun ja, Nebensächlichkeiten für den Denker.

Erstaunlich ist, dass Fukuyama sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, im Buch nimmt es kaum eine halbe Seite ein. Es wird kolportiert, dass ein Sohn eines ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeisters dem Politikwissenschaftler die Geschichte eingesungen habe. An dieser Stelle ein Tipp des Journalisten an den Wissenschaftler: Man sollte seine Quellen stets genau prüfen.

S-21-Widerstand: das Gegenteil von Disruption

Tatsächlich war der Widerstand gegen Stuttgart 21 das genaue Gegenteil von dem, was Fukuyama als Drohkulisse an die Wand malt. Es hieß eben nicht nur, "wir wollen keinen neuen unterirdischen Bahnhof", sondern es wurden konstruktiv sehr genau ausgearbeitete Gegenvorschläge vorgelegt. Es wurde der Plan eines modernisierten Kopfbahnhofs (K21) entwickelt, ein Kombibahnhof wurde (wieder) ins Spiel gebracht. Die meisten Kritikpunkte der Gegner:innen haben sich später als richtig herausgestellt. Unsachlich waren die Befürworter:innen des Projekts, die sämtliche Planungs-, Bau- und Kapazitätsrisiken nicht nur kleingeredet, sondern auch zu vertuschen versucht haben.

Die Wut bei vielen Gegner:innen ist auch entstanden, weil sich die Befürworter:innen des Projekts noch nicht einmal die Mühe gemacht haben, sich mit den Gegenvorschlägen auseinanderzusetzen.

Der Prozess verlief also genau umgekehrt, wie Fukuyama es beschreibt: Die Auflehnung erfolgte nicht zur Durchsetzung von irrationalen Partikularinteressen, sondern war ein Appell an die Vernunft, der ignoriert worden ist. Stuttgart 21 ist als Argument für seine These schlicht ein Fehlgriff.

Das Ende der Geschichte

In der Ignoranz des Wissenschaftlers gegenüber seinem Beispiel liegt allerdings auch eine gewisse Ironie. Fukuyama wurde zu Beginn der 1990er-Jahre mit seinem Buch "Das Ende der Geschichte" bekannt. Seine These darin: Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems in der Sowjetunion und den von ihr abhängigen Ostblockstaaten und mit der damit verbundenen Auflösung der ideologischen Machtblöcke würden sich ganz automatisch die liberalen Demokratien weltweit durchsetzen. Denn diese würden den meisten Menschen Freiheit und Wohlstand bringen, wie jeder vernünftige Mensch doch sehen könnte.

Nun, es kam etwas anders, und Fukuyama wurde für viele zur Lachnummer mit seiner These. In seinem neuen Buch gibt er der Verteidigung seines alten Werkes sehr viel Raum. Die Leute hätten nur die Überschrift gelesen und nicht die ganze Analyse, zu Unrecht seien Hohn und Spott über ihm ausgegossen worden. Hier findet sich der Konnex zu seinen Stuttgart-21-Thesen: Auch die sind nur oberflächlich, und er hat sich leider nur mit der Überschrift und nicht mit dem ganzen Inhalt beschäftigt.

Francis Fukuyamas neues Buch "Der letzte Mensch" hat daher etwas gemeinsam mit dem Projekt Stuttgart 21: Wo im Großen gedacht wird, werden "Details" gerne mal vergessen.

"In China wäre das längst gebaut." Stuttgart-21-Baustelle im April 2026. Foto: Jens Volle

"In China wäre das längst gebaut." Stuttgart-21-Baustelle im April 2026. Foto: Jens Volle

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