Uni-Projekt Tübinger Hausbesetzungen – Javadi-Haus: Tod im Würgegriff

In der Kaserne warf man Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit teils schweren persönlichen Schicksalen in eine neue Welt, in der sie mit bis zu zehn Personen pro Zimmer auf engstem Raum zusammenleben mussten. Oft litten sie unter psychischen oder psychosomatischen Krankheiten als Folge ihrer Flucht oder einer in ihrer Heimat erlebten Traumatisierung. Trotz vieler Bemühungen, vor allem seitens der Tübinger Stadtgesellschaft, prägten Langeweile, Hoffnungslosigkeit, Depression, Alkohol- und Drogenkonsum den Alltag.

Ein Supermarktlehrling auf Diebesjagd

Kiomars Javadi betrat am 19. August 1987 gegen 16.30 Uhr das Lebensmittelgeschäft der Firma Pfannkuch in der Karlstraße 3. Er packte Shampoo, Tiefkühlgerichte, Weinbrand und Rindsrouladen in einen Einkaufswagen. Als er den Wagen in Richtung des Hinterausgangs schob, bemerkte ihn eine Mitarbeiterin, sie deutete Javadis Verhalten als versuchten Diebstahl. Bereits früher am selben Tag habe er im Supermarkt stehlen wollen, behauptet eine Pfannkuch-Angestellte in einem späteren Gerichtsverfahren. "Nicht böse sein", soll er gesagt haben, als er ihr zwei Shampoo-Flaschen zurückgab.

Am Nachmittag ließ Javadi nun seinen vollen Wagen im Laden stehen, nahm sich stattdessen eine Bierdose aus dem Regal und wollte sie an der Kasse bezahlen. Dort stellte ihn der Metzger zur Rede und sagte, er könne die frischen Rindsrouladen nicht zurückgeben. Dem anschließend geäußerten Vorwurf, er habe klauen wollen, widersprach Javadi. Allerdings hatte er nicht genügend Geld für den gesamten Einkauf bei sich.

Als sich Javadi nach diesem Wortwechsel weigerte, in das Hinterzimmer des Supermarktes mitzukommen, wurde er von einem Lehrling bei Pfannkuch gepackt und mitgezerrt. Den Lehrling verband bereits eine Reihe von Diebstahlsversuchen mit dem Laden. Seit Beginn seiner Ausbildung häuften sich die angezeigten Diebstähle im Lebensmittelgeschäft: Von den insgesamt 35 geschnappten Ladendieben der vergangenen vier Jahre machte er allein über die Hälfte innerhalb seiner einjährigen Lehrzeit dingfest und verzichtete dabei sogar auf die 50 Mark Fangprämie seines Arbeitgebers. Zwölf der 19 durch den Lehrling Ertappten waren Asylbewerbende.

Was genau an diesem 19. August 1987 im Hinterzimmer des Supermarkts geschah, bleibt unklar. Pfannkuch-Angestellten behaupteten, Javadi habe gedroht und dem Lehrling einen Stoß vor die Brust versetzt, woraufhin der Filialleiter die Polizei rief. Dass die Gewalt von Javadi ausging, ist zweifelhaft, schließlich gab der Lehrling später zu, "einen Gummiknüppel fachgerecht in der Hand gehalten" zu haben, welchen er sich, nachdem ihn ein früherer Ladendieb einmal überwältigt hatte, extra angeschafft hatte. Javadi konnte sich aus dem Hinterzimmer befreien und floh in den Hinterhof des Lebensmittelgeschäfts. Dort wurde er eingeholt und von Lehrling und Filialleiter zu Boden geworfen. Als der Metzger dazukam, biss ihn Javadi in den Finger. Schlussendlich lag der mutmaßliche Dieb mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, vom Lehrling festgehalten und gewürgt, während der Filialleiter ihm die Beine verdrehte.

Ein langsamer Tod unter Zeugen

Der Hinterhof des Supermarkts führte direkt auf die Wöhrdstraße, wo mehr als ein Dutzend Schaulustige das Geschehen mitbekamen. Mehrere Passant*innen riefen dem Lehrling zu, er solle Javadi loslassen, doch ohne Erfolg. Im Hinterhof versammelten sich nun einige Menschen, auch sechs bis sieben weitere Pfannkuch-Mitarbeitende, von denen manche den Umstehenden gedroht haben sollen. Von den vielen Beobachtenden schritt niemand ein.

Erst als nach 18 Minuten durchgehenden Würgens die Polizei eintraf, ließ man von Javadi ab. Der zuständige Gerichtsmediziner sagte später aus, Javadi sei bereits nach vier bis sechs Minuten an Atemnot und Herzstillstand verstorben. Zudem wäre es völlig ausgeschlossen, dass Lehrling und Filialleiter den Todeskampf Javadis nicht bemerkt hätten. Ob tot oder nicht machte für die angerückte Polizei keinen Unterschied. Sie legte dem Getöteten Handschellen an, bis schließlich ein Krankenwagen kam.