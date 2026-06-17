Uni-Projekt Tübinger Hausbesetzungen – Lu15: Ein Zuhause gegen alle Widerstände

Die Polizei war natürlich ziemlich schnell vor Ort, unternommen hat sie in dieser Nacht jedoch nichts. “Wir haben zur Selbsthilfe gegriffen" – mit diesen über Flugblätter verbreiteten Worten stellten die Besetzer:innen der Lu15 – so wurde das Projekt nach dem Gebäude in der Ludwigstraße 15 bald benannt – klar, dass bei ihrer Aktion weder Gewalt noch Zerstörung im Vordergrund stünden. Stattdessen liege der Fokus auf der Nutzung und dem Erhalt sowie auf der Umsetzung echter Selbstverwaltung. “Wir, die Besetzer der Ludwigstr. 15, brauchen, um uns häuslich einzurichten, noch Haushaltsgegenstände aller Art, insbesondere Matratzen, Geschirr, Kühlschränke, Lampen, Decken, Stühle, Sofas, alte Radios, Tische, Schreibmaschine, Pfitzaufformen, evtl. alte Waschmaschine usw. Wir holen die Sachen auch gerne bei Ihnen ab." (Flugblatt der Besetzer:innen)

Schnell wurden alle benötigten Gegenstände gespendet, das Wohnprojekt erfreute sich breiter Solidarität der Tübinger:innen. Zunächst wurde im Haus der Alltag organisiert, nach einer Vorstellungsrunde mit anschließender Diskussion wurden die Wohnungen und Zimmer gemeinsam vergeben und die einzelnen Wohngemeinschaften bezogen.

Die Besetzung der Ludwigstraße 15 stellte sich schnell als erfolgreich heraus: Über Mietverträge wurden die Bewohner:innen "legalisiert", die Zimmer nach strengen basisdemokratischen Prinzipien vergeben. Das Bundesvermögensamt als Eigentümerin des Gebäudes, stimmte dem Vorschlag der Besetzer:innen zu, zehn Jahre in Selbstverwaltung leben zu dürfen. Doch so friedlich die Besetzung auch ablief, so kompliziert waren die späteren Eigentumsverhältnisse.

Und: Nicht alle Nachbarn waren begeistert davon, dass es nun ein Wohnprojekt in ihrer Gegend gab. Das lässt sich noch heute in Polizeiberichten aus den Jahren 1980 bis 1983 nachlesen: Immer derselbe Nachbar verständigte regelmäßig die Polizei und ließ sich jedes Mal einen anderen Grund einfallen. 1980 gab es darüber hinaus Berichte über Infektionen mit der ansteckenden Gelbsucht innerhalb der Wohngemeinschaft. Auch der damalige Inhaber einer noch heute existierenden Apotheke schrieb unter anderem mehrere Beschwerdebriefe an die Stadt, dass das Haus überbelegt sei – und dass Pappeln nicht in die Gärten von innerstädtischen Häusern gehörten.

"Pörtner will die Eskalation"

1989 übernahm das Tübinger Studierendenwerk Anstalt des öffentlichen Rechts (AdöR) das Gebäude. Dessen Vorsitzender Rudolf Pörtner plante, die Lu15 innerhalb von fünf Jahren zum Studierendenwohnheim umzumodeln und ihren Garten mit drei Wohnblocks zu bebauen.

Alle Gespräche, Verhandlungen und Proteste nützten nichts: Am 16. September 1989 teilte Rudolf Pörtner den Bewohner:innen schriftlich mit, dass er am 25. September den Garten räumen lasse, um eine Woche später mit der Bebauung zu beginnen. Ein am Infostand der Lu15 ausgehängtes Flugblatt trug den Titel "Pörtner will die Eskalation". Die Bewohner:innen errichteten eine 25 Meter lange Barrikade aus zusammengeschweißten Schrottautos, um Zeit zu gewinnen und "auf das Anrücken der ersten Polizei-/Baufahrzeuge ruhig und geschlossen zu reagieren". Im Garten wurde ein großes Festzelt aufgestellt, in dem Konzerte, Theater und Feste stattfanden.