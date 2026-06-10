Uni-Projekt Tübinger Hausbesetzungen – Münze 13: Gefängnisgitter im Keller

Mitte der 1980er-Jahre wurde der Sanierungsantrag des Vereins durch die AdöR abgelehnt, die ihrerseits eine Sanierung beantragte mit dem Ziel, das Gebäude anschließend zu übernehmen. Nach einigem Hin und Her entstand dann folgendes Konstrukt: Dem Studierendenwerk AdöR gehörte das Haus zwar, die Verwaltung des Gebäudes sollte jedoch beim Studierendenwerk e.V. verbleiben. Die Mieten wurden wie bisher an den Verein gezahlt, der die Gelder dann gesammelt an die AdöR übergab. Der Verein agierte als eine Art Puffer zwischen Mieter:innen und AdöR, so dass neben Studierenden auch weiterhin Nicht-Studierende in der Münze 13 wohnen konnten. Dieses System ist bis heute etabliert.

Für viele Bewohner:innen des Hauses ist, egal ob damals oder heute, die Entscheidung zum Einzug in die Münze 13 mit dem Wunsch nach mehr Gemeinschaft und Solidarität verwoben. Die heutige Ärztin Eva Donata Danner, die nur Günni genannt wird, lebt seit 2013 in der Münze und beschreibt es so: "Ausschlaggebend war auch die besondere Atmosphäre des Gebäudes, seine ästhetische Vielfalt, die künstlerische Prägung und die im Inneren gelebte Diversität. Wenn ich mir ausmale, wie viel die Wände und der Boden bei uns im Haus schon gesehen haben, wie viele Leute hier gelernt, gelitten, gelacht, gestorben, gevögelt haben. Das beeindruckt mich einfach immer wieder sehr."

Offenstehende, bunte Türen zu den Schlafzimmern prägen lange Flure, an denen sich Küchen und Badezimmer befinden. In der Küche des zweiten Stocks stehen alte Möbel, die Wände der Flure sind bemalt, überall hängen Fotos. Die Mieter:innen in der Münze 13 unterstützen sich gegenseitig im Alltag, der miteinander gelebt wird. Bewohner James Hope erzählt, dass seine Mitbewohner:innen ihn wegen seines hohen Alters pflegerisch begleiten. Er wäre wohl schon lange tot, würden sie sich nicht um ihn kümmern, erzählt er. Als sich Hope vor kurzem den Traum einer Reise in seine ehemalige Heimat Australien erfüllte, begleiteten ihn zur Unterstützung zwei Bewohner:innen, darunter Günni. Solidarität gilt in der Münze als zentrale Säule des Zusammenlebens.

Im Ehrenamt für sozialverträglichen Wohnraum

Heute ist die Münze 13 in sechs Arbeitskreise aufgeteilt, die sich um Finanzen, Sanierungsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Konflikte, Buchhaltung und Verhandlungen kümmern. Außerdem gibt es dreimal im Monat eine Hausversammlung für alle Bewohner:innen. Es sei Pflicht, an einem Arbeitskreis teilzunehmen und sich so aktiv einzubringen.

Der Wunsch der Bewohner:innen, die Münze 13 selbst zu erwerben, ist über die Zeit gewachsen. Im Jahr 2015 beschlossen sie, das Haus dem Studierendenwerk AdöR abzukaufen. Doch das reagierte nicht. Trotz Demonstrationen, Aufrufen, Briefstürmen und Postkarten, Gesprächen mit Gemeinderatsfraktionen bis hin zum Gang ins Finanzministerium habe sich über Jahre hinweg nichts an der Situation geändert, berichtet Günni: "Die ersten paar Jahre haben die unsere Briefe gar nicht beantwortet, man hat uns ja komplett geghostet. Da gab es für uns dann nur noch einen letzten Ausweg, es brauchte Nachdruck. Wir wollen was Gutes machen, wir wollen sozialverträglichen Wohnraum erhalten, wir wollen kein Haus, das uns unterm Arsch wegbröselt. Wir sind Leute, die freiwillig, ehrenamtlich in ihrer Freizeit da Arbeit reinstecken, damit es sozialverträglichen Wohnraum gibt."