Uni-Projekt Tübinger Hausbesetzungen – Schelling: Raum für Selbstbestimmung

Ingo, der nur beim Vornamen genannt werden möchte, wohnt seit mehr als 40 Jahren hier. Wie viele andere war Ingo spontan Teil der Besetzung der Schelling geworden. Etwa 15 Studierende hatten die Besetzung auf dem leerstehenden Kasernenareal vorbereitet und konnten am 18. Juni 1980 während eines Mensafests in der Wilhelmstraße kurzfristig etwa 300 bis 400 Menschen für ihre Hausbesetzung in der Südstadt mobilisieren, wo zuvor einer von ihnen über die Kasernenmauer gesprungen war und das Schloss an der Tür des Stabsgebäudes geknackt hatte. Ingo war damals 20 Jahre alt: "Ich habe nicht kapiert, was da abging. War total Grün hinter den Ohren."

Am gleichen Abend veröffentlichten die Initiator*innen der Besetzung unter dem Namen "Tübinger Stadtmusikanten" ein Flugblatt, in dem sie dort selbstbestimmtes und kollektives Wohnen für Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Jungarbeiter*innen und Arbeitslose forderten. Im Mannschaftsgebäude der alten Kaserne wollten sie zudem die Einrichtung eines autonomen Kultur- und Stadtteilzentrums umsetzen. In den folgenden Tagen unterstützten weitere Initiativen die Besetzung und es kamen Forderungen hinzu, etwa Wohnraum nur für Frauen in einem der Wachgebäude auf dem Gelände einzurichten.

Die größte Motivation für die Besetzung der Schelling war die katastrophale Wohnsituation der Achtzigerjahre: 1978 zählte die Stadt Tübingen 24.548 Wohnungen (ohne Studierendenwohnräume), während 62.825 Menschen nach Wohnraum suchten. Die Situation für Studierende war ähnlich, nur 60 Prozent der circa 20.000 Eingeschriebenen wohnten in Tübingen selbst.

Ursprünglich wurde das Gebäude auf dem Gelände der Thiepval-Kaserne von 1873 bis 1875 für die Württembergische Armee erbaut. Die französische Armee übernahm alles nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und verließ die Kaserne 1978 mit dem Ende der Besatzungszeit. Anschließend stand das Gebäude für knapp zwei Jahre leer – ein aus Sicht der damaligen Hausbesetzer*innen nicht tragbarer Zustand.

Insgesamt blieben die Besetzer*innen ungefähr fünf Monate im Stabsgebäude und richteten sich dort ein. Während dieser Zeit begannen Verhandlungen zur Frage, wie das Gelände künftig genutzt werden sollte. Daran beteiligt waren der damalige Universitätspräsident Adolf Theis, Vertreter*innen der Parteien im Gemeinderat, die Besetzer*innen und das Studierendenwerk A.d.ö.R. (Anstalt des öffentlichen Rechts). Sie alle hatten Interesse am Stabsgebäude der Kaserne, das zum damaligen Zeitpunkt noch im Besitz des Bundesvermögensamts war.

Wer kommt in die Thiepval-Kaserne?

Während der Verhandlungen machte das Studierendenwerk schnell klar, dass unter seiner Trägerschaft nur Studierende Platz im Stabsgebäude der Thiepval-Kaserne haben sollten. Doch das widersprach dem Konzept der Besetzer*innen, Solidarität mit allen wohnbedürftigen Personen in Tübingen zu zeigen und sozial gemischt zu wohnen. Jedoch würde das Studierendenwerk die Kosten der Renovierung nur dann decken, wenn nur Studierende ins Gebäude einziehen.