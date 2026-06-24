25 Jahre Literaturhaus Stuttgart: Feiern als Widerstand

Aber durch Lockerungsübungen allein wird man den neuen Rechten wohl nicht entgegentreten können.

Wir müssen uns mit der Radikalisierung der Politik und Gesellschaft auseinandersetzen und tun das ja auch. Dazu gehört etwa unsere anderthalbjährige Reihe zu Hannah Arendt. Im Juli spricht Jason Stanley über rechte Geschichtsfälschungen. Wir haben aktuell eine Ausstellung mit 15 Lyriker:innen, von Brasilien bis Indien und Südkorea, die sich in der Collagetechnik mit dem Freundschaftsbegriff von Hannah Arendt auseinandersetzten. In unserem Riverside-Salon im Januar sind wir zum Beispiel der Frage nachgegangen: Taugt Arendts Totalitarismustheorie noch?

Was ist das, ein Riverside-Salon?

Hannah Arendt hat in New York am Riverside gewohnt. Sie hat dort Freunde, Intellektuelle, Bekannte zu Salon-Diskussionen eingeladen. Wir haben daraus ein Nachmittagsformat gemacht, das zwar etwas mehr voraussetzt als die breiter gefassten Abendveranstaltungen, aber das Publikum nach einem kleinen Impuls sofort einlädt, mitzureden. Dazu gibt es wie bei Hannah Arendt Portwein und Obst. Der nächste und letzte Salon findet im Herbst mit Marie Luise Knott statt.

In den östlichen Bundesländern machen sich Kulturveranstalter Sorgen um ein Neutralitätsgebot, das die AfD fordert. Sie befürchten, Fördermittel zu verlieren.

Wir unterliegen als Verein grundsätzlich keinem Neutralitätsgebot. Doch wenn man die letzten 25 Jahre unserer Programmarbeit anschaut: Die einzelnen Abende sind nicht immer neutral. Aber wir haben traditionell-konservative ebenso wie liberale Autor:innen im Programm, wir heißen palästinensische, orthodoxe jüdische, aktivistische, queere aber auch Akteure aus den demokratischen Parteien bei uns willkommen: Wo mein persönliches Herz schlägt, das weiß ich, aber das ist für die Programmarbeit nicht maßgeblich.

Macht Ihnen Angst, was da im Osten passiert?

Natürlich. Auch die Situation in der Ukraine, in Russland, in den USA und in einigen europäischen Ländern, in denen sich autoritäre Strukturen entwickeln oder längst verfestigt haben, macht mir Sorge. Das Literaturhaus ist ja Teil des Netzwerks der deutschsprachigen Literaturhäuser, dazu gehören auch die Häuser in Leipzig, Halle und Rostock. Der Druck ist dort schon größer. Es gibt Anfragen der AfD nach der Programmgestaltung, nach der Ausrichtung, nach Verwendung der Fördergelder.

Kürzungen und Streichungen sind derzeit an der Tagesordnung, manchmal ist nicht ganz klar, ob aus politischen oder andern Gründen. Auch Sie müssen mit Kürzungen leben. Das Literaturfestival wurde gestrichen und den Zuschuss zu ihrem laufenden Programm hat die Stadt wie bei allen anderen um sechs Prozent gekürzt.

Ja, und das ist spürbar. Aber wir müssen dennoch differenzieren: Wir sind ein eingetragener Verein. Die Stadt Stuttgart finanziert uns mit bisher 430.000, jetzt noch 415.000 Euro jährlich. Dazu kommen noch 60.000 Euro vom Land und weitere Mittel vom Kultusministerium für das Literaturpädagogische Zentrum.