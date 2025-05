Literaturfestival Stuttgart: Über Leben und Überleben

An elf Tagen sind 52 Autor:innen und Künstler:innen aus 18 Ländern zu erleben.

Mit dem Format der Reportage kam Twardoch indes nicht zurecht. Doch als er zurück von der Front "ziemlich kaputt" in einem guten Hotel essen gegangen sei, habe er einfach angefangen zu schreiben. Die fiktive Form des Romans hilft ihm, seine Informanten zu schützen, aber auch zu schreiben, was in ihren Köpfen vorgeht. Twardoch hat keinen Anti-Kriegs-Roman geschrieben. Er verherrlicht aber auch nicht den Krieg. Als "Fleischeinlage" bezeichneten die Ukrainer die Soldaten im Schützengraben, berichtet er. "Die Wahrscheinlichkeit zu fallen, ist sehr hoch."

Twardoch sieht große Probleme, wenn Soldaten nach Jahren an der Front ins zivile Leben zurückkehren. Wie nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland? fragt Olaf Kühl. Mit dem Unterschied, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren wird, antwortet der Schriftsteller. Das sei doch ein gutes Schlusswort, meint der Übersetzer und lässt offen, ob er Twardoch in dieser Einschätzung zustimmt.

Der Stoff, aus dem Geschichten sind

Wie überleben die Toten? In der Erinnerung. Katja Simon von der Bürgerstiftung lädt jeden Donnerstag auf dem Pragfriedhof zu Kaffee und Kuchen. Menschen, die vom Grab ihres Partners kommen, müssen nicht gleich zurück in ihre leere Wohnung, sie können sich austauschen. Gegenüber hat zum Literaturfestival open air die Schreibbude Platz genommen: Drei Autor:innen tippen im Zweifingersystem kurze Texte oder Gedichte in alte Schreibmaschinen. Ein paar Stichworte genügen, eine Zeichnerin illustriert, und die Hinterbliebenen können etwas mit nach Haus nehmen.