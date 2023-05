PEN in Tübingen: Nach der Spaltung

Den Auftakt all dessen bildete ein Gespräch zwischen ihm und Nancy Hünger, Leiterin des Studio Literatur und Theater an der Eberhard-Karls-Universität – und Mitglied des PEN Berlin. Ein Gespräch zwischen entfremdeten Gruppierungen also – ein erster Brückenschlag, der Versuch einer Versöhnung? "Es war ein sehr offenes Gespräch", berichtet Oliver. "Nancy Hünger und ich kennen uns seit vielen Jahren und schätzen unsere Arbeit gegenseitig. So weit auseinander liegen wir nicht." Inhaltlich, so José Oliver, stehe man sich nahe, strukturell gebe es noch Differenzen.

An strukturellen Fragen arbeitete sich der PEN Deutschland in Tübingen deutlich ab. Die Öffnung der Tagung ins städtische Leben hinein soll Vorbild sein für künftige Treffen in anderen Städten: mit jeweils intensiver Vorbereitung, Auseinandersetzung mit den lokalen Strukturen. Der PEN möchte seinen Autor:innen eine Präsenz vor Ort geben, die Literatur ins Leben hineintragen, ihr Orte im jeweiligen Stadtbild geben. In Tübingen diskutierten die Schriftsteller:innen, Dichterinnen:innen, Journalist:innen, Wissenschaftler:innen über die Situation in Israel, Afghanistan; Stipendiat:innen des PEN-Programms "Writers in Exile" stellten sich vor, die in ihrer Heimat verfolgt werden – all dies unter einem Tagungsmotto, das zurückgeht auf Walter Jens: "Verteidigung von Kunst, Traum und Phantasie".

PEN und PEN nähern sich an

Dabei zeigte sich laut Oliver, wie die direkte Vermittlung der Literatur zuträglich sein kann: "Stella Nyanzi, eine Autorin und Genderforscherin aus Uganda, erzählte von ihrer Inhaftierung, von der Angst, ihre Mutterschaft könne ihr entzogen werden, von ihrem Entschluss, ins Exil nach Kenia zu gehen, davon, wie ihr Kind nach ihrem zweiten Gefängnisaufenthalt zu ihr sagte: 'Mama, du bist gar nicht mehr so wie früher'. Dawood Siawash, Autor und Journalist aus Afghanistan, war nicht in der Lage, sein Gedicht vorzutragen. Er hatte seinen Sohn bei einem Bombenattentat verloren und ein Trauma erlitten. Diese Lesung fand in einer Schule statt. Die Schüler fragten, wie es sei, in einem Gefängnis zu sein. Wenn man so etwas aus dem Munde von Betroffenen hört, die einem gegenübersitzen, dann ist das etwas ganz anderes."

Der PEN Deutschland also sieht sich im Wandel. Nach Tübingen stehen viele Ideen, viele Vorhaben im Raum. Auch die jüngere Generation soll – in einem Verein, dem es nicht an Nachwuchs mangelt – stärker in den Mittelpunkt rücken. Ein Traum des neuen PEN-Präsidenten ist ein junger PEN, analog zum Netzwerk der jungen Literaturhäuser.

Noch während der Tübinger Tagung des PEN Deutschland erging in der Türkei ein erneuter Haftbefehl gegen Deniz Yücel. José Oliver äußerte seine Missbilligung: "Recep Tayyip Erdògan höhlt als selbstherrlicher Gebieter demokratische Grundsätze drakonisch aus und instrumentalisiert die Justiz der türkischen Republik für seine Zwecke", so der Text einer Pressemitteilung des PEN-Präsidenten. Oliver forderte die sofortige Einstellung des Verfahrens gegen Yücel.

Eva Menasse indes, die Sprecherin des PEN Berlin, berichtet José F.A. Oliver, habe eine Einladung nach Tübingen höflich zurückgewiesen – aus Zeitgründen –, aber um ein baldiges Gespräch gebeten. "Gestern", so Oliver, "wurde ich gefragt, ob ich an eine Wiedervereinigung des PEN glauben würde. Ich sagte: Nein, aber an eine Neuvereinigung."