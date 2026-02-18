Ulrich Bernhardt im ZKM: Das ewige Jetzt

Seine erste Ausstellung stürmte die amerikanische Militärpolizei. "Liquidationen" nannte Ulrich Bernhardt eine Serie von Zeitschriftenausschnitten aus dem Life-Magazin, die er im Club Voltaire Stuttgart zusammengetragen hatte. Mit Aceton behandelt, lösten sich die Bilder, darunter Vietnamkriegssoldaten, von den Rändern her auf. Die damit verbundene Kritik an dem Krieg ging der Militärpolizei gegen den Strich. Sie verwüstete den Club und zerstörte einen Teil der Arbeiten. Die erhaltenen Blätter tragen nun die Spuren einer dreifachen Gewalt: die des Kriegs auf den Magazinbildern, die von Bernhardts Lösungsmittel-Attacken und die des Vandalismus der GIs.
Bernhardts "Liquidationen", die 1966 entstanden, sind nun im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe zu sehen. Sechs Jahrzehnte künstlerischer Arbeit liegen hinter dem Medienkunst-Pionier, Gründer des Stuttgarter Künstlerhauses und heutigen Mitglied der Gruppe SOUP (Stuttgarter Observatorium urbaner Phänomene). Eine Retrospektive war eigentlich längst überfällig. Im ZKM, dem der 84-Jährige einen Teil seines Nachlasses übergeben hat, ist sie am richtigen Platz.
Letzte Kommentare:
Manuel Hagel ist ein Schein-Riese. Ein Unscheinbarer. Ein Fähnchen-im-Wind-Typ. Für was steht er, für wen steht er - nix genaues weiß man nicht. Gegenüber einem Cem Özdemir, zu dem man parteipolitisch stehen mag wie man will, kommt er daher wie der...
Guter Text, nur der Doppelpunkt nervt.
Wenn man die politische Entwicklung des Herrn Hagel betrachtet kommt man zum Schluss: Ehingen liegt offensichtlich in Bayern. Eine gewisse Nähe ist wohl nicht zu verleugnen.
Zum Drill bekennt sich die afd offen, zur körperlichen Züchtigung nur ihre Follower.
Hallo Karin Huppmann, ne, mit Hans Joachim Stenzel/Zelli besteht keine mir bekannte Verwandtschaftsbeziehung, die Nachnamensgleichheit ist mir aber auch schon seit längerem aufgefallen. Teilen seines Werks stehe ich aber auch eher skeptisch gegenüber,...