Projekt "Kunst Konsulat": Das Territorium des Schönen

Die Kunst eine Tochter der Freiheit, das wusste schon Friedrich Schiller. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Freiheit auf ihrem Gebiet grenzenlos ist. Denn Freiheit kann auch missbraucht werden. Deshalb prüft das Konsulat Visa-Anträge daraufhin, ob ein wirkliches, genuines Interesse besteht. In jedem Fall geht dem Besuch ein Beratungsgespräch voraus und gegebenenfalls muss der Antrag noch einmal überarbeitet werden. Dennoch hat das Konsulat zugesichert, bei ernsthaftem Interesse werde kein Antrag zurückgewiesen. Wer sich um ein Visum bemühen möchte, sollte dennoch nicht allzu lange warten: Das Konsulat ist vorerst nur bis zum 29. Januar geöffnet.

Labor der Kunst und "Paradies der Leidenschaft"

Für den Fall, dass die Verwirrung überhand nimmt: Das Ganze ist eine Ausstellung der beiden Künstler:innen Julia Wenz-Delaminsky und Peter Franck, die hier als Konsul:innen Wenz De la Minsky und Franck-Oberaspach fungieren, und war eigentlich als Teil einer größeren Ausstellung unter demselben Titel geplant, die bereits im November dort stattgefunden hat. Nur waren die Räume des kosovarischen Konsulats da noch nicht frei, sodass sich die Eröffnung des Kunst-Konsulats ins neue Jahr verschoben hat. Vom Vorgänger-Konsulat (das auf der Homepage der Stadt Stuttgart fälschlicherweise noch immer an diesem Ort verzeichnet ist) konnten dankenswerterweise noch vorhandene Teile der Einrichtung übernommen werden. Als "Ort zwischen Institution, Raum und Experiment" wollen Wenz-Delaminsky und Franck ihr Konsulat verstanden wissen, "als Labor für zeitgenössische künstlerische Praktiken, das neue Formen von Öffentlichkeit, Arbeit und ästhetischer Forschung erprobt".