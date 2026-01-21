Projekt "Kunst Konsulat": Das Territorium des Schönen

Es wird immer schlimmer. Man möchte gar nicht mehr den Fernseher einschalten, eine Zeitung aufschlagen, Radio hören. Hat Donald Trump schon Grönland besetzt? The Land of the Free: in der Hand eines Möchtegern-Diktators! Wie lange wird es noch dauern, bis seine ICE-Agenten auch vor unserer Tür stehen? Doch es gibt einen Ausweg. Eine Alternative. Eine Rettung: das Land der Kunst. Ein Land, in dem es friedlich zugeht, intelligent, in dem sich die Menschen mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung begegnen. Das Territorium des Schönen. Es hat kürzlich sein Konsulat in der Stuttgarter Johannesstraße Nummer 47b eröffnet, in den Räumen, in denen sich bis vor Kurzem das Konsulat der Republik Kosovo befand.
"Liebe Künstler*innen und Kunstfreund*innen", heißt es im Anschreiben. "Willkommen im Kunst Konsulat. Wir kümmern uns im Namen der Kunst um Ihre Anliegen: Hilfeleistungen; Visa/Asyl; u. v. a. m." Wer ein Projekt hat, das er oder sie auf dem Gebiet der Kunst verwirklichen möchte, oder eine Idee, oder wer generell dem, was sich im Land der Kunst ereignet, Interesse entgegenbringt, kann sich im Konsulat um ein Visum bemühen. Es empfiehlt sich, vorher einen Termin zu vereinbaren, denn der Andrang ist groß.
