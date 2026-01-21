Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 773
Kultur

Projekt "Kunst Konsulat"

Das Territorium des Schönen

Projekt "Kunst Konsulat": Das Territorium des Schönen
|

Datum:

In der Johannesstraße im Stuttgarter Westen hat kürzlich ein neues Konsulat eröffnet. Es vertritt das Hoheitsgebiet der Kunst. Wer ein Visum beantragen will, sollte am besten einen Termin vereinbaren.

Die Künstler:innen Peter Franck und Julia Wenz-Delaminsky vor den beiden Empfangsschaltern ihres Konsulats. Fotos: Julian Rettig
Die Künstler:innen Peter Franck und Julia Wenz-Delaminsky vor den beiden Empfangsschaltern ihres Konsulats. Fotos: Julian Rettig

Es wird immer schlimmer. Man möchte gar nicht mehr den Fernseher einschalten, eine Zeitung aufschlagen, Radio hören. Hat Donald Trump schon Grönland besetzt? The Land of the Free: in der Hand eines Möchtegern-Diktators! Wie lange wird es noch dauern, bis seine ICE-Agenten auch vor unserer Tür stehen? Doch es gibt einen Ausweg. Eine Alternative. Eine Rettung: das Land der Kunst. Ein Land, in dem es friedlich zugeht, intelligent, in dem sich die Menschen mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung begegnen. Das Territorium des Schönen. Es hat kürzlich sein Konsulat in der Stuttgarter Johannesstraße Nummer 47b eröffnet, in den Räumen, in denen sich bis vor Kurzem das Konsulat der Republik Kosovo befand.

Eine Alternative, ein Ausweg: Visum des Kunst Konsulats.

Eine Alternative, ein Ausweg: Visum des Kunst Konsulats.

"Liebe Künstler*innen und Kunstfreund*innen", heißt es im Anschreiben. "Willkommen im Kunst Konsulat. Wir kümmern uns im Namen der Kunst um Ihre Anliegen: Hilfeleistungen; Visa/Asyl; u. v. a. m." Wer ein Projekt hat, das er oder sie auf dem Gebiet der Kunst verwirklichen möchte, oder eine Idee, oder wer generell dem, was sich im Land der Kunst ereignet, Interesse entgegenbringt, kann sich im Konsulat um ein Visum bemühen. Es empfiehlt sich, vorher einen Termin zu vereinbaren, denn der Andrang ist groß.

Der Globus steht für die Macht der Kunst: Sie umfasst die ganze Welt.

Der Globus steht für die Macht der Kunst: Sie umfasst die ganze Welt.

Die Kunst eine Tochter der Freiheit, das wusste schon Friedrich Schiller. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Freiheit auf ihrem Gebiet grenzenlos ist. Denn Freiheit kann auch missbraucht werden. Deshalb prüft das Konsulat Visa-Anträge daraufhin, ob ein wirkliches, genuines Interesse besteht. In jedem Fall geht dem Besuch ein Beratungsgespräch voraus und gegebenenfalls muss der Antrag noch einmal überarbeitet werden. Dennoch hat das Konsulat zugesichert, bei ernsthaftem Interesse werde kein Antrag zurückgewiesen. Wer sich um ein Visum bemühen möchte, sollte dennoch nicht allzu lange warten: Das Konsulat ist vorerst nur bis zum 29. Januar geöffnet.

Labor der Kunst und "Paradies der Leidenschaft"

Für den Fall, dass die Verwirrung überhand nimmt: Das Ganze ist eine Ausstellung der beiden Künstler:innen Julia Wenz-Delaminsky und Peter Franck, die hier als Konsul:innen Wenz De la Minsky und Franck-Oberaspach fungieren, und war eigentlich als Teil einer größeren Ausstellung unter demselben Titel geplant, die bereits im November dort stattgefunden hat. Nur waren die Räume des kosovarischen Konsulats da noch nicht frei, sodass sich die Eröffnung des Kunst-Konsulats ins neue Jahr verschoben hat. Vom Vorgänger-Konsulat (das auf der Homepage der Stadt Stuttgart fälschlicherweise noch immer an diesem Ort verzeichnet ist) konnten dankenswerterweise noch vorhandene Teile der Einrichtung übernommen werden. Als "Ort zwischen Institution, Raum und Experiment" wollen Wenz-Delaminsky und Franck ihr Konsulat verstanden wissen, "als Labor für zeitgenössische künstlerische Praktiken, das neue Formen von Öffentlichkeit, Arbeit und ästhetischer Forschung erprobt". 

BB Stiftung

"Wir ermöglichen Menschen Wachstum und persönliche Entwicklung, indem wir in den Bereichen Kunst und Kultur, Jugendhilfe sowie Bildung aktiv werden", so erklärt die BB Stiftung ihren Stiftungszweck. "Die Kunst soll dabei im Mittelpunkt stehen." Mit einem Tauffest an der Wagenhalle, musikalisch untermalt von der Akademischen Betriebskapelle, trat sie 2023 erstmals ans Licht der Öffentlichkeit. Im folgenden Jahr unterstützte sie das Pfffestival des Studio Vierkant, das mit internationalen Streetart-Künstler:innen bisher zwanzig Murals, großformatige Wandgemälde, realisiert hat. Im Moment befindet sich die Stiftung in einer Findungsphase und bereitet die Renovierung des Gebäudes in der Johannesstraße vor.  (dh)

"Paradies der Leidenschaft", steht auf der Fahne vor dem Fenster im zweiten Stock des Altbaus im Stuttgarter Westen: das Motto des exterritorialen Landes. "Wir sind das Land der Kunst, der Freiheit, des Friedens", erläutert Konsul Franck-Oberaspach, "technologisch nach vorn gewandt, während wir gleichzeitig das Alte bewahren." Das ist sozusagen die Antithese zu den dystopischen Verhältnissen in den USA, die Franck-Oberaspach und Wenz De la Minsky gleichwohl stark beschäftigen, da sie die Vereinigten Staaten wiederholt besucht haben, insbesondere die Stuttgarter Partnerstadt St. Louis im Bundesstaat Missouri. 2016 waren sie dort, kurz bevor Donald Trump erstmals zum Präsidenten gewählt wurde. Die Entwicklung zur heutigen Situation begann sich bereits abzuzeichnen.

Bekanntlich hat Trump den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um dort, angeblich aus eigenen Mitteln und Spenden, einen Ballsaal, den State Ballroom zu errichten, der 900 Gäste fassen soll. So etwas wäre im Land der Künste nicht möglich, da sich dieses dem Gedanken der Repräsentation längst abgewandt hat und stattdessen der Freiheit des oder der Einzelnen höchste Bedeutung beimisst. Entscheidungen von oben herab sind dort verpönt.

Modell des Weißen Hauses.

Modell des Weißen Hauses.

Wer nun eines der begehrten Visa zu erlangen trachtet, muss zuerst im Vorzimmer des Konsulats Platz nehmen, auf Sitzgelegenheiten, die etwas zu klein geraten sind. In einem Nebenraum stehen Sektgläser und Kaffeetassen für Empfänge bereit. Doch vorerst heißt es warten. Um die Zeit zu verkürzen, kann man aus einer Glaskugel ein zusammengerolltes Papierstückchen ziehen, auf dem ein Sinnspruch steht, wie sie sich im Land der Kunst – die Fahne zeigt es – so großer Beliebtheit erfreuen.

Vor dem Visum steht ein Beratungsgespräch

KI-generierte Stimmen in mehreren Sprachen geben Instruktionen. Fachpersonal ist schwer zu finden, was auch bedingt, dass sich die Renovierung des Hauses verzögert und auch die Räume des Konsulats vorerst einen eher nüchternen Eindruck hinterlassen. Die Ausstattung ist spärlich. Ein Globus steht für die weltumspannende Macht der Kunst. Fotos und ein Modell des Weißen Hauses erinnern an die Reisen des Konsuls und der Konsulin in die USA.

Kunst ganz praktisch.

Kunst ganz praktisch.

Dafür wird der oder die Antragsteller:in, wenn er oder sie denn endlich zu einem der beiden Schalter vorgedrungen ist, mit einem intensiven und sachkundigen Beratungsgespräch belohnt. Denn darum geht es: ins Gespräch, in Austausch zu kommen, schließlich steht das Visum am Beginn einer Reise in ein neues, unbekanntes Territorium, auf das der Besucher oder die Besucherin an verschiedenen Stellen des Konsulats schon einmal einen Vorgeschmack bekommt.

Auch an unerwarteten Orten: Wer während der zu befürchtenden langen Wartezeit das Bedürfnis verspüren sollte, große Geschäfte zu verrichten, auf den wartet eine kleine Aufmerksamkeit: Im stillen Kämmerlein kann er oder sie sich den Allerwertesten mit einem Porträt des amerikanischen Präsidenten abwischen.
 

"Das Konsulat" ist noch geöffnet bis zum 29. Januar in der Johannesstraße 47B, 70176 Stuttgart-West. Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 11 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung unter 0157 36692311 oder per E-Mail:  franck.wenz--nospam@gmx.de. Ein Termin dauert ca. 30 Minuten.

Kunst Konsulat mit begrenzter Öffnung.

Kunst Konsulat mit begrenzter Öffnung.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

24.12.2025
Rolf Nesch
Im Norden zum großen Künstler geworden

Rolf Nesch, 1893 in Oberesslingen geboren, wurde später zu einem der prägenden Künstler Norwegens. Dem dreifachen Documenta-Teilnehmer stellt das Kunstmuseum Stuttgart zwei jüngere Künstler:innen gegenüber, die sich ebenfalls nicht auf ihre Herkunft…
10.12.2025
Kürzungen bei Kultur
Am falschen Ende

In zwei Jahren feiert der Württembergische Kunstverein sein 200-jähriges Bestehen. Die Direktor:innen warnen: Es könnte ein Abschiedsfest werden, wenn die Stadt Stuttgart ihre Kürzungspläne umsetzt. Anderen Kultureinrichtungen geht es kaum besser.

2 Kommentare
12.11.2025
Begleitbüro-SOUP-Ausstellung, Oberwelt Stuttgart
Die ewige Wiederkehr des Scheiterns

Jeder Versuch, ein Perpetuum mobile zu konstruieren, ist aus physikalischen Gründen zum Scheitern verurteilt. Doch daraus lassen sich unendliche Energien gewinnen, sagt der Künstler Kurt Grunow, der sich im Kunstraum Oberwelt auf die Spuren von Harry…

1 Kommentar
29.10.2025
Daniel Schürers winzige Kunsthalle
Gebt uns das Blau zurück!

Der Reustener Künstler Daniel Schürer hat sich eine kleine Kunsthalle gebaut, zitiert Martin Kippenberger und bezichtigt eine Partei des Farbmissbrauchs.
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 773 vom 21.01.2026

Mobilität und Erotik
Radfahren ist geil

Autoaufkleber darf man nicht ernst nehmen. Eigentlich eine goldene Regel. Leider nicht beherzigt von…

1 Kommentar
ZSK in Stuttgart
Punks für Demokratie

Seit Jahrzehnten engagiert sich ZSK gegen Neonazis. Für viele ist die antifaschistische Punkband aus…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 773 / Radfahren ist geil / Vom Schurwald / vor 20 Stunden 54 Minuten
Was für ein wichtiges Thema! Also genau welcher Teil ist so wichtig? Die Impotenz jedenfalls nicht, denn es gibt andere Sportarten, die gefährlicher sind als Radfahren. Der Porschefahrer? Ja, wer heute noch wie dieses Exemplar einen...

Ausgabe 773 / Mafiös und manisch / Peter Bähr / vor 1 Tag 42 Minuten
Aufgreifend die Ausführungen von Herrn Deeg - dito einzig zu verdanken der Zivilcourage eines Betroffenen, mangels Aktenzeichen hin oder her, gleichwohl ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 14.11.2025, zitiert aus "RECHT aktuell -...

Ausgabe 773 / Durch Haustüren ins Parlament / Michael Schwarz / vor 1 Tag 8 Stunden
Wie wäre es denn, wenn die LINKE sich klar zu einer KONSEQUENTEN Rolle als streitbare, systemkritische und radikaldemokratische OPPOSITION bekennen würde, die sich nicht bequem mit einer Linderung der Mietpreis-Explosion begnügt ? Wird es mit ihr eine...

Ausgabe 773 / Mafia im Schlaraffenland / Inadäquater Vergleich / vor 1 Tag 8 Stunden
OB Nopper (CDU): "Die Ausgaben für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz in Stuttgart (seien) mit 175 Millionen höher als das gesamte Grundsteueraufkommen." Bester Herr Nopper, warum vergleichen Sie die Ausgaben für das genannte Gesetz...

Ausgabe 773 / Durch Haustüren ins Parlament / Max E. / vor 1 Tag 9 Stunden
Zum Einstieg steigt an diesem heiteren Samstag, Mitte Januar, ein Typ auf einen Stuhl und nennt Jan van Aken einen »antimuslimischen Rassisten«? Mensch, Mensch. Das würde ich dialektisch zwar entschärft, dennoch andersherum sehen. Ich rauche wohl das...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!