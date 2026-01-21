Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 773
Schaubühne

ZSK in Stuttgart

Punks für Demokratie

ZSK in Stuttgart: Punks für Demokratie
|

 Fotos: Mateusz Chec 

|

Datum:

Seit Jahrzehnten engagiert sich ZSK gegen Neonazis. Für viele ist die antifaschistische Punkband aus Berlin eine Hoffnungsträgerin in schwieriger Zeit. Vor Kurzem gab die Band ein Kinderkonzert in Stuttgart – Zeit für ein Gespräch mit Joshi, dem Sänger und Gitarristen.

Punk für Kinder am 10. Januar im Stuttgarter Wizemann. Mehr Fotos vom Konzert mit Klick auf den Pfeil.
ZSK-Frontmann Joshi gründete die Band 1997 in Göttingen. Der Bandname spielt aufs umstrittene "Zivile Streifenkommando" der dortigen Polizei an.
Die Botschaft kommt an.
Ganz vorne im Konfettiregen.
Hands up für den Fotografen.
Zurück Weiter

"Eigentlich darf man keine Schimpfwörter benutzen", erklärt Joshi, Sänger und Gitarrist der Berliner Punkband ZSK, auf der Bühne. Dann schmunzelt er: "Aber bei Politiker:innen der AfD sind Schimpfwörter okay." Er stimmt den Song "Alle meine Freunde" an: "Man kann über vieles streiten und ich wurde oft enttäuscht / Doch wenn ich mich auf was verlassen kann, dann wohl auf euch / Alle meine Freunde hassen die AfD!" Und das Publikum ruft: "Ganz Stuttgart hasst die AfD!"

Das Publikum an diesem Nachmittag des 10. Januar ist ein besonderes: Über 500 Kinder sind mit ihren Eltern in den Stuttgarter Club "Im Wizemann" gekommen, um ZSK live zu erleben. Das Interesse ist groß, seit neun Monaten ist die Veranstaltung ausverkauft. Für die Band gehört das mittlerweile zum Konzept: Vor dem "normalen" Gig am Abend kommt oftmals ein Kinderkonzert am Nachmittag.

Spaß schon beim Aufbau.

Vor der Bühne in Stuttgart hat die Punkband eine Fläche für die Kinder abgesperrt. Die meisten tragen einen Gehörschutz, manche ein pinkes Bändchen. Eltern haben ihre Handynummer auf das Bändchen geschrieben. Falls ihr Kind im Getümmel verloren geht. Väter und Mütter stehen neben und hinter der Absperrung, viele mit einem Kind an der Hand oder auf der Schulter.

Für Menschenrechte, gegen Neonazis

Joshi gründete ZSK in den späten 1990er-Jahren. Damals ging der junge Musiker auf eine Schule im niedersächsischen Göttingen. 1999 besuchte er die Summer School der University of California. Viele Konzerte hat er in dieser Zeit gesehen. US-Punkbands wie die Dead Kennedys, NOFX und Pennywise haben ihn geprägt. 2007 trat ZSK im TV-Sender Kika auf. Rückblickend das erste Kinderkonzert der Bandgeschichte. Joshi erklärte in der Kika-Sendung Reläxx, ZSK engagiere sich für Menschenrechte und gegen Neonazis. Zudem stellte er die Bandinitiative "Kein Bock auf Nazis" vor.

Heute, fast 20 Jahre später, ist "Kein Bock auf Nazis" die größte Jugendkampagne gegen rechts – und ZSK hat Konzerte in Griechenland, Israel, Russland, Japan gespielt. Im Sommer 2025 ist mit "Feuer & Papier" das achte Studioalbum erschienen. Seitdem ist die Band mit den neuen Songs in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Mehrere Konzerte finden in Baden-Württemberg statt. Einen Halt machen die Musiker in Stuttgart.

Hüpfburg und Pommes

Joshi ist eine Mischung aus Frontsau und Spaßvogel. Ein Kreativer und Organisierter. Als er mit seinen Bandkollegen Arne, Clint und Eike im Wizemann den Soundcheck vorbereitet, kommt ihm die Idee, ein Foto mit der aufgeblasenen Hüpfburg zu posten. Als seine Kollegen nach den Wasserbällen greifen, schreitet Joshi ein: "Das sollten wir vernünftig planen."

Merch, zielgruppengerecht.

Aufbau, Soundcheck und die Konzerte sind eng getaktet, doch so viel Zeit muss sein. Joshi springt mit einem Ball in die Hüpfburg, anschließend werfen sie die Burg mit den Wasserbällen in die Luft. Die Musiker sammeln die Bälle ein, haben sichtlich Freude. Bei Instagram postet Joshi ein Foto: "Stuttgart! Kinderkonzert kann losgehen. Es wird genial. Bis gleich!" Seinen Humor trägt der ZSK-Sänger auch auf die Bühne. Er macht Witze mit den Kids, animiert zum Mitsingen und Mittanzen. Beim Kinderkonzert verteilt er Pommes, beim Abendkonzert Bier.

"Ihr seid nicht allein"

Trotz allem verliert Joshi niemals den Ernst der politischen Lage aus dem Blick. "Ich weiß doch auch, wie schlimm alles ist, aber wir können doch jetzt nicht aufhören", sagt er im Backstage-Gespräch mit Kontext. "Jetzt muss man als Punkband anfangen, die Demokratie zu verteidigen. So weit sind wir schon." Vor 80 Jahren seien Menschen für ein Leben in Freiheit gestorben. Empört fragt er: "Wie verwöhnt kann man sein und das, was wir haben, nicht wertschätzen?"

ZSK macht durch und durch politische Musik. Eine Musik des anarchischen Antifaschismus und progressiven Protests. Eine Musik, die mutig ist und Mut macht. Die Hoffnung gibt. Im Song "Nicht allein", der auf dem neuen Album erschienen ist, singt Joshi: “Was wirst du sagen in zehn Jahr’n / Wenn sie dich fragen, wo alle war’n / Du warst ganz vorn, hast dich nicht weggeduckt / Ihr kriegt uns nie kaputt.” Im Refrain heißt es: “Für alle, die durchhalten, in ihrer schweren Zeit / Und an alle, die zweifeln, ihr seid nicht allein.”

Musik, die im Alltag hilft

Im Gespräch berichtet Joshi über Briefe und Nachrichten an die Punkband. Wie viel Post die Musiker erhalten, das sei "abgefahren". Immer wieder würden Fans schreiben, wie sehr ihnen die Musik im Alltag geholfen habe. Einmal habe ihm eine Person, die einen Angriff eines Neonazis schwer verletzt überlebt hat, geschrieben. Jedes Mal habe sie auf der Fahrt zum Gericht die Musik von ZSK aufgedreht. Die Songs hätten ihr die Kraft gegeben, die Verhandlung durchzustehen.

Geiler Abend mit coolen Leuten.

Einer dieser Songs heißt "Unzerstörbar": “Und du wünschst dir, du wärst tot / Ich wünsch mir, dass du nicht aufgibst / Und dass sich das Leben lohnt / Wirst du wissen, wenn du raus bist / Und wenn du fällst / Steh wieder auf / Es wird besser / Du bist / Du bleibst / Unzerstörbar.” Joshi sagt, er bewundere die Standhaften – vor allem die in der ostdeutschen Provinz. ZSK wolle mit Konzerten einen sicheren Raum schaffen. Einen Raum ohne Neonazi-Shirt und ohne rechte Sprüche. Man wolle "geile Abende" mit "coolen Leuten".

"Lass Dich durch nichts aufhalten"

Klar, die Punkband wird seit jeher angefeindet. In Briefen und Facebook-Kommentaren werden die Musiker mit Gewaltdrohungen bis hin zu Mordfantasien konfrontiert. Mal anonym, mal unter Klarname. Mit dem Erstarken der AfD nähmen die Anfeindungen zu. Oft fingen Briefe mit "Wenn die AfD an der Macht ist" an. Trocken stellt Joshi klar, die Band interessiere die Drohungen einen "Scheißdreck". Man habe keine Angst um sich – eher um den Fan aus Bautzen.

In Stuttgart wird ZSK gefeiert: Nach dem Kinderkonzert steht Joshi am Merchandising-Stand und schenkt jedem Kind eine bunte "Schatztüte" und ein Kinderbuch. Der Andrang ist groß, Kids wollen Autogramme und Selfies. Das Buch hat er selbst geschrieben. Titel: "Nikas erstes Punkkonzert". Es beginnt mit den Worten: "Lass Dir niemals einreden, dass Du etwas nicht schaffen kannst. Wir hätten damals nie im Leben geglaubt, dass wir mal so große und tolle Konzerte spielen würden. Und trotzdem haben wir das geschafft. Sei mutig, lass Dich durch nichts aufhalten."

Konfetti aufsammeln fürs nächste Kinderpunkkonzert.

Dossier zum Thema
Buntes Baden-Württemberg

Kontext setzt sich ein gegen Rassismus und rechte Meinungsmache(r). Stramm rechte Stimmen finden derzeit einen breiten Nährboden, auch in der Mitte der Gesellschaft. Es ist wichtig, sie zu…
Weitere Artikel der Ausgabe 773 vom 21.01.2026

Projekt "Kunst Konsulat"
Das Territorium des Schönen

In der Johannesstraße im Stuttgarter Westen hat kürzlich ein neues Konsulat eröffnet. Es vertritt…
 
0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Letzte Kommentare:

Ausgabe 773 / Radfahren ist geil / Vom Schurwald / vor 20 Stunden 40 Minuten
Was für ein wichtiges Thema! Also genau welcher Teil ist so wichtig? Die Impotenz jedenfalls nicht, denn es gibt andere Sportarten, die gefährlicher sind als Radfahren. Der Porschefahrer? Ja, wer heute noch wie dieses Exemplar einen...

Ausgabe 773 / Mafiös und manisch / Peter Bähr / vor 1 Tag 28 Minuten
Aufgreifend die Ausführungen von Herrn Deeg - dito einzig zu verdanken der Zivilcourage eines Betroffenen, mangels Aktenzeichen hin oder her, gleichwohl ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 14.11.2025, zitiert aus "RECHT aktuell -...

Ausgabe 773 / Durch Haustüren ins Parlament / Michael Schwarz / vor 1 Tag 8 Stunden
Wie wäre es denn, wenn die LINKE sich klar zu einer KONSEQUENTEN Rolle als streitbare, systemkritische und radikaldemokratische OPPOSITION bekennen würde, die sich nicht bequem mit einer Linderung der Mietpreis-Explosion begnügt ? Wird es mit ihr eine...

Ausgabe 773 / Mafia im Schlaraffenland / Inadäquater Vergleich / vor 1 Tag 8 Stunden
OB Nopper (CDU): "Die Ausgaben für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz in Stuttgart (seien) mit 175 Millionen höher als das gesamte Grundsteueraufkommen." Bester Herr Nopper, warum vergleichen Sie die Ausgaben für das genannte Gesetz...

Ausgabe 773 / Durch Haustüren ins Parlament / Max E. / vor 1 Tag 9 Stunden
Zum Einstieg steigt an diesem heiteren Samstag, Mitte Januar, ein Typ auf einen Stuhl und nennt Jan van Aken einen »antimuslimischen Rassisten«? Mensch, Mensch. Das würde ich dialektisch zwar entschärft, dennoch andersherum sehen. Ich rauche wohl das...

