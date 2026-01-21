ZSK in Stuttgart: Punks für Demokratie

Aufbau, Soundcheck und die Konzerte sind eng getaktet, doch so viel Zeit muss sein. Joshi springt mit einem Ball in die Hüpfburg, anschließend werfen sie die Burg mit den Wasserbällen in die Luft. Die Musiker sammeln die Bälle ein, haben sichtlich Freude. Bei Instagram postet Joshi ein Foto: "Stuttgart! Kinderkonzert kann losgehen. Es wird genial. Bis gleich!" Seinen Humor trägt der ZSK-Sänger auch auf die Bühne. Er macht Witze mit den Kids, animiert zum Mitsingen und Mittanzen. Beim Kinderkonzert verteilt er Pommes, beim Abendkonzert Bier.

"Ihr seid nicht allein"

Trotz allem verliert Joshi niemals den Ernst der politischen Lage aus dem Blick. "Ich weiß doch auch, wie schlimm alles ist, aber wir können doch jetzt nicht aufhören", sagt er im Backstage-Gespräch mit Kontext. "Jetzt muss man als Punkband anfangen, die Demokratie zu verteidigen. So weit sind wir schon." Vor 80 Jahren seien Menschen für ein Leben in Freiheit gestorben. Empört fragt er: "Wie verwöhnt kann man sein und das, was wir haben, nicht wertschätzen?"

ZSK macht durch und durch politische Musik. Eine Musik des anarchischen Antifaschismus und progressiven Protests. Eine Musik, die mutig ist und Mut macht. Die Hoffnung gibt. Im Song "Nicht allein", der auf dem neuen Album erschienen ist, singt Joshi: “Was wirst du sagen in zehn Jahr’n / Wenn sie dich fragen, wo alle war’n / Du warst ganz vorn, hast dich nicht weggeduckt / Ihr kriegt uns nie kaputt.” Im Refrain heißt es: “Für alle, die durchhalten, in ihrer schweren Zeit / Und an alle, die zweifeln, ihr seid nicht allein.”

Musik, die im Alltag hilft

Im Gespräch berichtet Joshi über Briefe und Nachrichten an die Punkband. Wie viel Post die Musiker erhalten, das sei "abgefahren". Immer wieder würden Fans schreiben, wie sehr ihnen die Musik im Alltag geholfen habe. Einmal habe ihm eine Person, die einen Angriff eines Neonazis schwer verletzt überlebt hat, geschrieben. Jedes Mal habe sie auf der Fahrt zum Gericht die Musik von ZSK aufgedreht. Die Songs hätten ihr die Kraft gegeben, die Verhandlung durchzustehen.