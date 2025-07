Irie Révoltés: Der Sound der Rebellion

Die Vorfreude auf den bevorstehenden Abriss im Palastzelt stand unzähligen neuen wie altgedienten Fans bereits über drei Stunden vor Beginn der eigentlichen Irie Révoltés-Show ins Gesicht geschrieben. Noch bevor Musiker Osy, der 2024 mit Mal Élevé ein gemeinsames Album veröffentlichte, sein Vorprogramm eröffnete, konnte sich das Publikum bei einigen NGOs politisch informieren. "Nachdem die neue Regierung auch den letzten Rest an Unterstützung zur Seenotrettung gestrichen hat, ist es jetzt umso wichtiger für uns, aktiv und präsent zu sein", erklärt Rosa Simons von der Seebrücke Heidelberg. "Im aktuellen Rechtsruck wird linke und solidarische Arbeit erschwert, weswegen wir für diese Plattform bei Irie Révoltés sehr dankbar und auch darauf angewiesen sind."

"Dieses Land braucht mehr Linksradikale!"

Als zweite Vorband mischte Rio Riseup mit seiner Gruppe KAFVKA das Publikum auf. Ihren wohl bekanntesten Song "Alle hassen Nazis" veränderte die Berliner Politband in der Liveversion von "Das ist ja nicht mal links, was ich sag', wir sind ja nicht mal linksradikal" kurzerhand zu "Ist schon bisschen links was ich sag'" und forderte: "Dieses Land braucht mehr Linksradikale!"

Was im weiteren Verlauf des Abends auf der Bühne geboten wurde, machte überhaupt nicht den Eindruck, als seien Mal Élevé und Carlito mit ihrer Band je weggewesen. Für den einen oder die andere im Publikum wird dieses Konzert sicherlich ein heilendes Gefühl hinterlassen haben. Das Gefühl, mit eigenen Überzeugungen entgegen den aktuellen Wahlergebnissen einmal in der Mehrzahl zu sein und sich dabei sogar in eine Ekstase tanzen zu können.

Schade für die Fans, dass das Comeback von Irie Révoltés auf dieses Jahr beschränkt ist. Zumindest bei Mal Élevé wird es aber wie nach der letzten Bandauflösung solo weitergehen: "Da kommt 2026 so richtig Action, aber was genau, ist noch geheim." Doch egal, wohin es die acht Mitglieder von Irie Révoltés in Zukunft auch treiben wird, was ihnen gemein ist, haben sie schon in ihrem Song "Antifaschist" formuliert: "Ich wurde so geboren, ich werde so bleiben bis ich sterb', ich wurde so geboren, Antifaschist für immer, für immer."