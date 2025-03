Stuttgarter Punk-Schule: School's Out

Milberg, bei dem Karies, Human Abfall und Die Nerven aufgenommen haben, spricht von einer Gemeinschaft adoleszenter Künstler, die sich zwischen Desillusionierung, Kratzbürstigkeit, Psychedelik und Melancholie begegneten. Wenn man ihn erzählen hört, erscheint die Wahrnehmung als Band-Netzwerk mit gemeinsamen Ansätzen schlüssig, der Szenebegriff dagegen eher aufgesetzt. Milberg erklärt auch, warum der kreative Knall rasch verhallen musste: Pläne änderten sich. Kinder wurden geboren. Jobs angenommen. Standpunkte gerieten ins Wanken. Zwei Bandmitglieder der Nerven verlagerten ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin.

"Für Leute, die unter 100.000 Euro im Jahr verdienen, ist Stuttgart nicht die richtige Stadt", urteilt Flávio Bacon. "In Stuttgart ist man so lange alternativ, bis man die Doppelhaushälfte in Gerlingen erbt." Umso glücklicher ist der Human-Abfall-Kopf darüber, dass er seine Band vor Zugeständnissen und Business-Tretmühlen bewahren konnte. Es habe damals in den 2010er-Jahren Gedankenspiele gegeben, was alles möglich wäre. Letztlich ist Flávio zufrieden damit, in Ruhe weiterhin Musik machen zu können.

Erfolgsdruck in der Toskana

"Die Nerven hatten ziemlich schnell so etwas hochgeistig Intellektuelles, das dann ja auch vom Feuilleton aufgesaugt wurde", sagt Buzz-Rodeo-Schlagzeuger Helge Gumpert. "Ich denke, wir waren da insgesamt unangepasster und schriller." Haben sich Die Nerven angepasst? "Sie sind schon über einige Stöcke gesprungen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind", findet Flávio Bacon. 2016 machten die Nerven Musik fürs Schauspiel Stuttgart, für Armin Petras' Bühnenversion des Frank-Witze-Romans "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969". Auf so ein Projekt hätte Bacon keinen Bock. "Ich mache da lieber mein eigenes, verschrobenes Ding, auch wenn da nur 100 Leute kommen."

Im ganz kleinen Rahmen hat der DJ Stéphane Clerc Bands wie Human Abfall oder Die Nerven kennengelernt. Er hatte eine Zeit lang wenig von der Musikszene in der Stadt mitbekommen, dann entdeckte er die Waggon-Konzerte am Nordbahnhof. Aufbruchsstimmung war spürbar, vor allem aber unbändige Kreativität. Die Nerven gefielen ihm von Anfang an, "sie hatten aber auch das Glück, dass sie über Tocotronic außerhalb Stuttgarts bekannt wurden", sagt Clerc. Unter anderem hatten die populären Hamburger im Nerven-Video zu "Angst" die Rolle der Band übernommen.