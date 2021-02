Clubszene in Stuttgart: Nightclubbing

Es fehlen Clubs in der Größenordnung bis 500 Besucher, so James, in denen sich Bands aus der Region ihre Sporen verdienen können. Es fehlt überhaupt ein Bewusstsein, dass es so etwas braucht. Zwar klopft sich die Stadt gern auf die eigene Schulter, dass sie so berühmte Rapper hervorgebracht hat. Sie tut aber bisher wenig dafür, dass die zarten Pflänzchen, die immer wieder aus dem Boden sprießen, groß werden und Blüten treiben können. Was es gibt, bleibt entweder im Verborgenen oder wandert ab. Kein Wunder, dass Stuttgart auf diesem Gebiet, anders als Hamburg, überregional kaum mehr als ein Schulterzucken hervorruft.

Was sind Clubs? Auf das Wort kommt es nicht an. Im Club Kollektiv sind neben nächtlichen Tanzlokalen auch Klassiker wie Merlin und Rosenau vertreten. Das LKA Longhorn ist ein Veranstalter von Rockkonzerten mit bis zu 1.500 Zuschauern, das Galao dagegen eine Kneipe mit kleiner Bühne. In der Röhre, 1985 bis 2012 in der unvollendeten zweiten Tunnelröhre des Wagenburgtunnels, gab es Platz für Rock, Punk und Tanzpartys, aber auch für die Stuttgarter Jazzer. Sogar Nico und Maureen Tucker von Velvet Underground waren einmal da.