Stuttgarter Clubszene und Corona: DiplomatInnen der Nacht

Wer soll diesen Berg an Problemen lösen? Wer soll's richten? Die Szene sagt: Ein/e NachtbürgermeisterIn muss her. Metropolen wie Amsterdam, New York oder Mannheim haben bereits eine/n. Laut der Stadt Stuttgart soll er oder sie "die Bedürfnisse von Clubs, Bars, Anwohnern und Stadtverwaltung besser aufeinander abstimmen." Der Interessensverband "Club Kollektiv" wünscht sich keinen "Kummerkasten", sondern ein "klares Bindeglied", das zwischen den vielen AkteurInnen vermittelt. Wie das in der Praxis aussieht, wird sich zeigen. Was konkret erreicht werden kann, erzählt etwa der damalige Nachtbürgermeister Mannheims in einem Interview.

Ein Amt für die Nacht

Nach einem Jahr Amtszeit: weniger Scherben im Problemkiez Jungbusch, regelmäßige Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt sowie der Start einer Initiative gegen sexuelle Belästigung in Clubs und Bars. Auch Heidelberg hat vergangene Woche zwei Repräsentanten für das Nachtleben bekommen. In Stuttgart wird es Anfang März so weit sein. Der Trommelwirbel um die Wahl ist immens. Für 34 BewerberInnen konnte zunächst online abgestimmt werden, aus denen dann wiederum zehn KandidatInnen hervorgingen. Die Resonanz auf den Posten war groß, eine dreistellige Anzahl an Bewerbungen ging ein. Die Online-Wahl sorgte für harsche Kritik, das Pop-Büro wurde auf "Sicherheitslücken" hingewiesen, sie stoppten und verschoben die Abstimmung.