Landtagswahl Baden-Württemberg: Doch noch spannend

Also noch so ein beliebig austauschbarer Flexibilianer, dessen einziges Prinzip darin besteht, beweglich zu bleiben und für das einzustehen, was bei der Mehrheit gerade gut ankommt. Hat bei der Merkel ja auch ziemlich lange geklappt. "Manuel Hagel – mich überzeugt, was Sie überzeugt!", das wäre ein treffender Slogan für einen Mann mit so viel Profil wie Keramikfliesen.

Und so schien der Wahlkampf gemütlich vor sich hinzuplätschern, das Rennen ohnehin klar, die CDU uneinholbar vorne – bis die Wahlberechtigten kurz vor dem Urnengang doch noch was vom konservativen Spitzenkandidaten mitbekommen haben: Das ist also ein Typ, der sich im Fernsehen schmachtend über eine minderjährige Schülerin äußert, oh je. Und hier wird für alle Wahlkampfstrateg:innen die größte Schwachstelle der CDU evident: Der Erfolg der Partei ist vor allem darin begründet, dass sich eine große Mehrheit im Lande kaum für Politik interessiert. Wo die breite Masse mitbekommt, was das für Leute sind, sinken recht schnell die Umfragewerte.

Die erfolgversprechendste Taktik für die letzten Meter des Wahlkampfs dürfte für die politische Konkurrenz also darin bestehen, die CDU bekannter zu machen: ihre Amts- und Würdenträger wie Manuel Hagel, Thomas Strobl, Nicole Razavi, Peter Hauk oder Nicole Hoffmeister-Kraut. Denn immerhin hat die CDU in Baden-Württemberg ja die letzten zehn Jahre mitregiert, und die Bilanz ist ganz schön erbärmlich. (Minh Schredle)

Faktenchecks 2026 und 1969

Wenn der SWR in seinen TV-Formaten zur Wahl auch den Kandidaten der rechtsextremen AfD Markus Frohnmaier zu Gast hat, können Interessierte unmittelbar nach den Interviews online auf einer Faktencheck-Seite des Senders nachprüfen, ob der AfDler – und natürlich auch jede und jeder andere Kandidierende – Recht hatte. Solche schnellen Faktenchecks hat doch erst das Internet möglich gemacht, oder?

Nö, stimmt nicht. Das beweist ein Exponat der aktuellen Ausstellung "Wahlkampf radikal" im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart: ein Flugblatt der "Bürgeraktion zum Schutz der Demokratie" anlässlich der Bundestagswahl 1969. Als der damalige Vorsitzende der rechtsextremen NPD, Adolf von Thadden, in der Freiburger Stadthalle auftrat, druckten die Aktivist:innen der Bürgeraktion noch während der Rede ein Flugblatt, das seine Positionen widerlegte, und verteilten es am Ende an die Besucher:innen. "Wir hatten uns nebenan in der Gaststätte 'Zum Schiff' einen Raum gemietet, mit einer einfachen Vervielfältigungsmaschine, einer Matrize", erinnert sich Dietrich Elchlepp, Mitgründer der Bürgeraktion, im Kontext-Gespräch. "Einige Leute von uns waren im Saal, alle zehn Minuten ist einer rausgekommen und hat berichtet, was von Thadden gesagt hat. Das hatten wir in ein vorbereitetes Formblatt geschrieben und gleich unsere Antwort darunter."