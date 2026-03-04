Landtagswahl Baden-Württemberg: Doch noch spannend

Schwitzt Ihr Hemd schon?
Ich bin froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Seit Monaten werde ich angeschwäbelt. Ja, von CDU-Mann Manuel Hagel, der kann halt nicht anders, vor allem aber vom Grünen Cem Özdemir, dem ehemaligen Bundesminister "mit Erfahrung", der einen mit Weisheiten versorgt wie "des Hemd schwitzt net von alloi" – was soviel heißt wie: Der Schwabe soll sich anstrengen, seine Tugenden zu erfüllen, vor allem die des Fleißes. In diesem Wahlkampf bin ich mehrfach daran erinnert worden, dass Cem "ei du mei werri beschd"-Özdemir den Brezelschwung beherrscht, nämlich die Ärmchen einer Brezel so zu falten, dass sie schwäbisch korrekt liegen. Kann man froh sein! Wer um Himmels Willen will schon einen MP, der andere Qualifikationen hat? Im "Ländle" der Tüftler, der Ingenieure, der Schaffer!
In Baden sei man weltoffen, sagte er kürzlich, "wir akzeptieren neben Kurpfälzisch, neben Schwäbisch, neben Badisch auch gern Hochdeutsch". Würg. Bada-Wirddeberg sei ja "Exportschlagerland", ob man nicht auch mal die Kehrwoche exportieren solle, fragt der potenziell neue Minischderbräsident, dr Schwob aus Bad Urach, mr schbart, mr fährt Daimlr ond baschda, mr schwäbeld sich halt so rom und ich sitze da und denke mir, nein, frog me ernschdhaft: Cemle, verarschst du mich? Für wen willst du Ministerpräsident werden? Für Mundart-Fans mit Brezel-Ärmchen? Oder für das progressive Baden-Württemberg, das es wirklich nicht verdient hat, nach 15 Jahren "Landesvater" Kretschmann schon wieder andauernd mit irgendwelchen Diminutiven und Klischees belästigt zu werden? (Anna Hunger)
Jeden Tag mit drei Männern beginnen
Jeden Morgen beim Verlassen der Wohnung blicken mich seit ein paar Wochen überlebensgroß an: Cem Özdemir, Andreas Stoch, Nicolas Fink. Der Grünen-Spitzenkandidat will, dass ich ihn wähle, weil er es angeblich kann. SPD-Spitzenkandidat Stoch, weil es um mich geht. Und Fink, der örtliche SPD-Wahlkreiskandidat, weil – weiß ich auch nicht.
