Die Linke vor der Landtagswahl: Durch Haustüren ins Parlament

Spitzentrio: jung, weiblich, unbekannt

Mit Baden-Württemberg hat all das zwar wenig zu tun, dennoch prägen diese Schlagzeilen das Bild der Partei. Die Spitzenkandidatin Kim Sophie Bohnen hält dagegen: "Wir kämpfen bundesweit, landesweit und auch auf kommunaler Ebene für Bezahlbarkeit. Das eint uns", sagt sie gegenüber Kontext. Natürlich sei wichtig, dass über Positionen gestritten wird. Am Ende gehe es aber darum, das Leben der Menschen zu verbessern, "ganz konkret und vor Ort". Und da ist die Partei jetzt schon aktiv: mit Sozialsprechstunden, Heizkostencheck und Mietwucher-App. Das sei, was bei den Menschen wirklich ankomme, ist Bohnen überzeugt.

Die 26-Jährige aus Heidelberg steht zwar auf dem ersten Platz der Landesliste, teilt sich die Spitzenkandidatur aber mit zwei weiteren Genossinnen: Amelie Vollmer, 22, aus dem Ortenau-Kreis und Mersedeh Ghazaei, 29, aus Stuttgart. "Jung, weiblich, links" betitelten die Stuttgarter Zeitungen so zutreffend wie schlicht die drei im September gewählten Spitzenkandidatinnen. Ein zu ergänzendes Adjektiv wäre: unbekannt. Außer Parteikenner:innen dürften die Namen des Trios den meisten im Land nicht geläufig sein. Dass die Partei nicht alles auf eine Karte beziehungsweise auf eine Spitzenkandidatin setzt und die drei oft getrennt auftreten, dürfte dabei nicht gerade helfen. Immerhin kämpft selbst CDU-Frontmann Manuel Hagel, Spitzenkandidat einer Regierungspartei, mit einem geringen Bekanntheitsgrad.

Als Trio anzutreten, sei "definitiv richtig", meint dagegen Vollmer im Kontext-Gespräch. Besonders mit Blick auf die rein männlichen Konkurrenten der anderen Parteien. "Die Leute finden es geil, dass ihnen da nicht immer derselbe Mann gegenübersitzt, sondern drei junge Frauen, die wirklich aus dem Leben kommen und unterschiedliche Erfahrungen mitbringen." Und schließlich sei ja auch der Anspruch, "Politik nicht als One-Man-Show zu machen". Doch wie wollen drei junge Frauen (alte) weiße Männer ansprechen, deren Stimmen für einen zweistelligen Wahlerfolg nötig sind? "Bezahlbarkeit ist ja keine Frage, die nur junge Frauen betrifft", sagt Ghazaei.

Kurzfristige Rochade an der Spitze

Dass nicht alles vollkommen harmonisch läuft im Landesverband, zeigte schon die Wahl der Spitzenkandidatinnen. Ursprünglich wollten die Linken nur mit zwei Frauen ganz vorne antreten. Statt Kim Sophie Bohnen sollte Ellena Schumacher Koelsch, Stadträtin in Schwäbisch Hall, an der Spitze der Landesliste stehen. Beim entscheidenden Parteitag landete sie dann aber auf dem aussichtslosen Listenplatz 22, zum Parteitag reiste sie erst gar nicht an.

Was war geschehen? Offiziell hielt sich die Partei bedeckt und betont, dass diese kurzfristige Entscheidung einvernehmlich gefallen sei. Hinter vorgehaltener Hand nannten manche Delegierte den tatsächlichen Hintergrund: ein Radiointerview Ende August, nur wenige Wochen vor dem Listenparteitag. Darin hatte sich Schumacher Koelsch dafür ausgesprochen, dass nicht-deutsche Straftäter – sie nannte als Beispiel Vergewaltiger – zwar zunächst in Deutschland ihre Strafe absitzen, aber danach unter Umständen abgeschoben werden sollten. Danach war sie für viele Parteimitglieder nicht mehr als Spitzenkandidatin tragbar, der Landesvorstand reagierte und änderte die Vorschlagsliste mit Kim Sophie Bohnen auf dem Spitzenplatz. Dass sie aus demselben Kreisverband wie Sahra Mirow, Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete, stammt und für die Bundestagsfraktion arbeitet, dürfte dabei geholfen haben.

Zank zwischen Schumacher Koelsch und Bohnen gebe es wegen der Rochade aber nicht, beteuert zumindest letztere. Natürlich habe sie Kontakt zu Schumacher Koelsch, "wir sind ein Team". Außerdem gehe es "gar nicht um mich", sagt Bohnen, sondern darum, "dass wir dieses Jahr in den Landtag einziehen".