Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 761
Kultur

Daniel Schürers winzige Kunsthalle

Gebt uns das Blau zurück!

Daniel Schürers winzige Kunsthalle: Gebt uns das Blau zurück!
|

Datum:

Der Reustener Künstler Daniel Schürer hat sich eine kleine Kunsthalle gebaut, zitiert Martin Kippenberger und bezichtigt eine Partei des Farbmissbrauchs.

Die Mini-Kunsthalle beim Bergcafé Reusten. Nah- und Fernblicke per Mausklick. Fotos: Jens Volle
Die Mini-Kunsthalle beim Bergcafé Reusten. Nah- und Fernblicke per Mausklick. Fotos: Jens Volle
Zurück Weiter

Winzig klein sind sie und blicken auf, ins Blaue. Das Blau ist freilich längst nicht mehr einfach nur das Blau. Die Farbe des Himmels, der Weite, des Meeres besitzt heute in Deutschland einen symbolischen Wert. Der Farbton R 0/ G 158/ B 224 und der Farbton R 0/ G 102/ B 153, definiert nach dem RGB-Farbmodell, sind Erkennungsfarben einer politischen Partei. "Das AfD-Hellblau", so liest man auf der Website dieser Partei, "vermittelt Aufbruchstimmung, Frische und eine positive Zukunftsperspektive. Das AfD-Dunkelblau, das unsere Botschaften trägt, steht für Seriosität und Verlässlichkeit." Manche zweifeln an dieser Seriosität, manchen schaudert vor dieser Aufbruchsstimmung. Manche möchten das Blau gerne dem Himmel zurückgeben. Der Künstler Daniel Schürer beispielsweise. Er leitet den Süddeutschen Kunstverein im kleinen Ort Ammerbuch-Reusten, 941 Einwohner stark, im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg. Schürer hat dem Blau eine Ausstellung gewidmet. "Ich kann im besten Fall kein Hakenkreuz erkennen", so hat er sie genannt.

Der Titel lehnt sich an Martin Kippenbergers Gemälde "Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken" von 1988 an. Kippenbergers Werk zeigt, in pseudokubistischer Manier, ein Gewirr aus winklig angeordneten Flächen auf dunklem Grund. Ein nerviges, bewegtes, unbequemes Bild, auf dem tatsächlich kein Hakenkreuz zu sehen ist, aber viele Konstellationen, die ihm ähneln. Der Betrachter beginnt, nach dem Hakenkreuz zu suchen, angeregt durch den Bildtitel. Kippenberger manipuliert den Betrachter, spielt hintersinnig mit Erwartungshaltungen, persifliert die klassische Moderne und eine halbherzige Vergangenheitsbewältigung.

Der wilde und laute Trinker, Maler, Performancekünstler Martin Kippenberger, ein Kind der Punkszene und aus gutem Hause, Kultkünstler der 1980er-Jahre, gestorben 1997 mit nur 44 Jahren, gehört zu jenen Künstlern, die Daniel Schürer prägten. Schürer selbst kann sich auch identifizieren mit Menschen, die in kleinen Verhältnissen leben. Er betreibt nicht nur einen kleinen Kunstverein, vielleicht den kleinsten überhaupt, sondern auch ein Café von regionalem Ruf, das Bergcafé Reusten. Rund 50 Jahre lang wurde es geführt von Sophie und Marie Haupt, einem eigenwillig emanzipierten Schwesternpaar. Student:innen und Professor:innen gingen ein und aus im urig hochgelegenen Café und die Legende, Gudrun Ensslin habe sich einmal in einem Schuppen beim Café versteckt, entspricht vielleicht sogar der Wahrheit.

Sargprobeliegen auf dem Testfriedhof

Daniel Schürer, zuvor rühriger Leiter eines ungewöhnlichen Kunstvereins in Hildesheim, gründete 2001 den Süddeutschen Kunstverein Reusten. Er kuratiert seither Ausstellungen in Räumen, die einst landwirtschaftlich genutzt wurden, in denen Schweine und Rinder untergebracht waren. 2015 eröffnete er gemeinsam mit Hannah Hahn, der Großnichte von Sophie und Marie, das Bergcafé Reusten neu, verwandelte es in ein Sozialkunstwerk, einen unkonventionellen Treffpunkt mit Aussicht.

Künstler und Kurator Daniel Schürer am Abzweig zum Sozialkunstwerk Bergcafé Reusten.

Künstler und Kurator Daniel Schürer am Abzweig zum Sozialkunstwerk Bergcafé Reusten.

Schürer sammelt und trägt gerne Kittelschürzen (Kontext berichtete). Er hisste Künstlerfahnen auf dem Reustener Kirchberg, baute jenen Schuppen, in dem vermutlich Ensslin einstmals saß, um zu einer rustikalen Waldkabine für naturverbundene Gäste, zum "Hotel weißes Rössel". Er errichtete säkulare Kloster und Gedenkstätten und legte einen "Testfriedhof" an, eine Grube samt sargähnlichem Behältnis, in der Besucher sich ausstrecken, ihrer Sterblichkeit gedenken und in einen tatsächlich unschuldig blauen Himmel blicken können – an schönen Tagen.

Und schließlich baute Daniel Schürer sich seine eigene Kunsthalle gleich neben dem Bergcafé. "Reusten sur Mer" hat er sie genannt. Sie ist nicht groß, im Maßstab 1:18, liegt in einem Erdwall an der Seite des Weges zum Café. Die Adresse, die Schürer ihr gab, lautet: "Marie & Sophie Allee 1". Ein Metallfacharbeiter aus dem Dorf half ihm beim Bau, ein Stuttgarter Architekt wurde beratend tätig, der Bruder des Künstlers besorgte die Elektroinstallation: Auf dem Dach befindet sich eine Fotovoltaikanlage, im Dunkeln leuchtet das Gebilde. Und es ist besucht: Kleine Menschen, 1:18, gut gekleidet, bunt bemalt, gehen ein und aus, spazieren über den Erdhügel, stehen in den Räumen der Kunsthalle und betrachten die Ausstellungen, die Daniel Schürer oder andere Künstler dort zeigen.

Im Juni 2024 fand die erste dieser Ausstellungen statt. Transparente Klebeflächen zogen sich über die gläsernen Kunsthallenwände. Das Wort "Helikopter" stand auf ihnen geschrieben, evozierte ebenfalls Abwesendes: Daniel Schürer spielte an auf Ebrahim Raisi, Staatspräsident des Iran, extrem konservativ, verantwortlich für Massenhinrichtungen, der kurz zuvor mit einem Helikopter abgestürzt war und dies nicht überlebt hatte. "Vielleicht", sagte Daniel Schürer dazu, "gibt es doch eine höhere Kraft, auch wenn sie sich manchmal erst spät meldet."

Eigentlich steht Hellblau für Ruhe

An Schürers Minikunsthalle ziehen bei schönem Wetter zahlreiche Wanderer vorbei. Im Vordergrund steht der Cafébetrieb. Dass es auch Kunst zu sehen gibt, entdecken die meisten eher aus Versehen. Menschen bleiben stehen am Reustener Wegesrand, blicken in die kleine Welt hinein, lesen den Schriftzug, der den Titel der Ausstellung angibt, wundern sich.

Daniel Schürer will ihnen kein Puppenhaus zeigen. "Als Besucher", sagt er, "soll ich nicht denken: Oh, das ist doch niedlich. Ich soll mich in die Köpfe dieser kleinen Personen hineinversetzen. Und das kann ganz schnell klaustrophobisch werden." Denn: Je kleiner man ist, desto größer ist alles andere. Ein Wasserglas. Die Pflanzen am Erdhang. Oder die blauen Flächen, die Bilder, überall. Zahlreiche Bilder in Himmelblau füllen die Halle, stehen auch vor ihr. Einige sind schwer und golden gerahmt. Die Betrachter fühlen sich vielleicht erschlagen vom Himmelblau, von ihm verfolgt. Schürer hat auch Einladungskarten zu seiner Ausstellung drucken lassen – auf festem Karton mit goldenem Rahmen: So kommt die Schau zu jedermann nach Hause, schlüpft das gestohlene Himmelsblau in die Briefkästen.

Rechtsaußen soll nicht draußen bleiben, sondern vorsprechen.

Rechtsaußen soll nicht draußen bleiben, sondern vorsprechen.

Und Daniel Schürer spricht vor der Kunsthalle Reusten sur mer bei der Eröffnung dieser neuen Ausstellung. "Wo kann ich ein Hakenkreuz erkennen?", sagt er. "In einem Sprossenfenster? In Fliesenfugen? Im Babyblau einer gesichert rechtsextremistischen Vereinigung?" Für Schürer liegt hier ein Fall schweren Farbmissbrauchs vor, keine Frage. "In der Psychologie", fährt er fort, "symbolisiert Hellblau Ruhe, Frieden und Freiheit, da es mit Himmel und Meer assoziiert wird. Es vermittelt ein Gefühl von Weite, Offenheit und Gelassenheit, wirkt luftig und erfrischend, aber auch distanziert und kann Melancholie hervorrufen." Und er appelliert: "Lassen sie uns dieses Blau bewahren, den Himmel, das Meer, das Schöne in der Vielfalt, es gehört allen und es gehört zu uns. Wehren wir uns gegen das Hakenkreuz darin, es hat nirgends etwas zu suchen und darin am allerwenigsten."

Vor dem Bergcafé Reusten steht im Übrigen auch ein Schild. Darauf liest man: "AfD-Wähler bitte beim Wirt melden." Der möchte ein gewiss ernsthaftes Wort mit ihnen reden. "Ab und zu", sagt Daniel Schürer mit bedeutsamer Miene, "kam es schon zu kleinen Gesprächen."

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

11.10.2023
Ausstellung in Ammerbuch-Reusten
Kunstpelz schlägt Krise

Eine internationale Künstlerschar hat der Kälte den Kampf angesagt. In Ammerbuch-Reusten bei Tübingen wärmt sie passend zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Rauchwaren und Schall.

2 Kommentare
24.08.2022
Bergcafé Reusten
Unter dem Banner der Kittelschürze

Als Neil Armstrong seinen Astronautenfuß auf den Mond setzte, stellte er zuerst eine Flagge der Vereinigen Staaten von Amerika auf. Über dem Bergcafé in Ammerbuch-Reusten flattert im Sommer 2022 als Fahne eine Kittelschürze.

1 Kommentar
27.07.2022
Film-Kunst-Fest Wagenhalle Stuttgart
Popcornhirn und Sternenreise

Seit 18 Jahren arbeiten die Künstler:innen des Kunstvereins Wagenhalle am Stuttgarter Nordbahnhof, in der einstigen Instandsetzungshalle der königlich-württembergischen Eisenbahn. Nun präsentieren sie beim ersten Film-Kunst-Fest an der Wagenhalle…
03.08.2022
Galerie Die Fähre, Bad Saulgau
Oberschwäbische Documenta

Die städtische Galerie in Bad Saulgau ist in Oberschwaben eine einzigartige Einrichtung. Nun wird "Die Fähre" 75 Jahre alt. Die Impulse, die von ihr ausgingen, haben weit über das Städtchen hinaus gewirkt.
29.06.2022
Kleinplastik-Triennale Fellbach
Good Vibrations

Die "Vibration der Dinge" will die 15. Triennale Kleinplastik Fellbach spürbar machen. Manches vibriert tatsächlich, anderes erzeugt vielleicht Resonanzen im Betrachter oder in der Betrachterin. Und manches bedarf einer Erklärung.
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 761 vom 29.10.2025

Gröners Bauprojekte in Karlsruhe
Wenn Geduld und Kredit enden

Der Immobilienunternehmer Christoph Gröner hat mal wieder eine neue Aktiengesellschaft nach sich…

2 Kommentare
Von FIFA bis Fünfkampf
Akutes Verbandsversagen

Der Moderne Fünfkampf ist eine umständliche Randsportart mit komischen Funktionären. Verschwände er,…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 760 / Wir gratulieren! / Stadtbild / vor 7 Stunden 38 Minuten
"Für schwere ästhetische Verwüstungen sorgen indessen nicht nur die andauernden Stadtumgrabungsarbeiten im Zuge von S 21: Das Stuttgarter Stadtbild leidet unter Verwirrung stiftenden Schilderwäldern und kraterähnlichen Baugruben. Und wo Projekte...

Ausgabe 761 / Krieg gegen die Bauern? / Buen Vivir / vor 10 Stunden 20 Minuten
Ein erstklassiger Text, der die historischen und aktuellen Systemzusammenhänge sehr anschaulich darstellt, vielen Dank! Alles substanzielle Wahrheiten, von denen ansonsten durch gesellschaftliche Scheindebatten, analoge und digitale Konsumanreize sowie durch...

Ausgabe 761 / Warten auf den Wundertunnel / Tütenträger / vor 11 Stunden 22 Minuten
Die S21-Blase ist bereits mehrfach geplatzt. Erkennbar an den über Jahre hinweg ständig notwendigen Erweiterungen, Ergänzungen usw., die selbstverständlich nicht als Teil von S21 bezeichnet werden. Aber das stört innerhalb der kleinen S21-Blase offenbar...

Ausgabe 761 / Warten auf den Wundertunnel / Frübis Johannes / vor 13 Stunden 39 Minuten
Welcher Rechenkünstler ist da am Werk. Die 11MRD + X sind natürlich ohne die NBS nach Ulm und ohne den nicht vorhandenen Pfaffensteintunnel. Und sicherlich noch anderes. Und bevor Sie weiter auf den Schotterflächen herumreiten; Diese werden von der...

Ausgabe 761 / Warten auf den Wundertunnel / Wolfgang Weiss / vor 15 Stunden 14 Minuten
Ich bin übrigens total happy über den grandiosen Erfolg der Unterschriftensammlung für das Bürger*innenbegehren und den voraussichtlichen Entscheid am 8. März 2026 ! Diese Demokratie-Bewegung ist nicht totzukriegen und ein klares Signal an die...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!