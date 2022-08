Bergcafé Reusten: Unter dem Banner der Kittelschürze

Wer möchte, der kann hier eine oder zwei Nächte verbringen, auf kurze Zeit zum Einsiedler werden und, wenn er es denn muss, die 300 Meter Fußweg zur Toilette des Bergcafés zurücklegen. Daniel Schürer hat das "Hotel Weisses Rössl" konzipiert als Selbsterfahrungstrip für Gäste und als Kunstwerk. Zusammen mit dem Bergcafé und dem Süddeutschen Kunstverein Reusten sieht Schürer das Hotel als eine soziale Plastik im Sinne von Joseph Beuys. "In meinen Arbeiten", sagt er, "wie sie auch geartet waren, gab es immer einen Zusammenhang von Essen, Trinken, Übernachten."

Schürer wurde geboren in Biberach, arbeitete im italienischen Imperia, in der portugiesischen Hafenstadt Porto, in Hildesheim, Weimar, Brüssel, ehe er nach Reusten kam. Er baute kunstvoll konfessionsfreie Kapellen, Kokons aus hölzernen Lamellen, ganz diesseitige Andachtsräume, lud die Besucher:innen seiner Kunstaktionen ein, Nächte in Zelten oder alten Bahnhofshallen zu verbringen. In Hildesheim lernte er Hanna Hahn kennen, die Großnichte von Marie und Sophie Haupt; die beiden heirateten und kamen 2008, eine junge Familie schon, zum ersten Mal nach Reusten. Daniel Schürer gründete den Süddeutschen Kunstverein in einem alten Stall, den er nahezu in seinem Ursprungszustand beließ.

Das Alltägliche in Frage stellen

Dort zwischen den Futtertrögen für Kühe und Schweinekoben waren seither zahlreiche Ausstellungen zu sehen: Collagen, Bilder, Dokumente, Installationen, die gesellschaftliche Rollenbilder befragten, Geschichte und Gewohnheiten. Daniel Schürer selbst stellte beispielsweise Schokoladentafeln aus und Fotografien des königlichen Gewächshauses in Brüssel, begleitet von Informationen zu den Gräueln der belgischen Kolonialherrschaft in Afrika; er gestaltete Ausstellungen mit Fundstücken aus unterschiedlichen, auch privaten Lebenszusammenhängen. Immer wieder lenkt er in seinen Arbeiten den Blick aufs Alltägliche, das so selbstverständlich plötzlich nicht mehr scheint. Und er lädt Gäste ein, befreundete Künstler:innen, gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren.