"Böblinger Bote" feiert Geburtstag: So geht Monopol

Ein "Weckruf zur rechten Zeit" titelt Jan-Philipp Schlecht, der Redaktionsleiter des "Böblinger Boten" und Spross der örtlichen Verlegerfamilie, die es vorgezogen hat, ihr Blatt 2017 an die "Stuttgarter Zeitung" zu verkaufen. An wen er adressiert ist, wird nicht wirklich klar, aber gegen Wachheit ist per se nichts einzuwenden, zumal die Sorgen und Nöte der freien Presse nicht enden wollen. Donald Trump, der "irrlichternde Autokrat", macht den Journalismus kaputt. Wann kommt diese Entwicklung in Europa an, wann in Deutschland? Auch hier entdeckt Schlecht Amts- und Mandatsträger, die in den sozialen Medien der Selbstinszenierung huldigen, eine Kultur der Eitelkeiten pflegen und kritischem Journalismus bequem ausweichen. Sogar in Böblingen.

Der Chronist kramt in seinem Gedächtnis. Der Mann wird doch nicht den eigenen Landrat gemeint haben? Es war im Januar 2022, als Roland Bernhard (parteilos) nicht mehr auf leere Pressebänke starren wollte. Zusammen mit vier weiteren Amtskollegen aus der Metropolregion Stuttgart, in der mehr als zwei Millionen Menschen leben, schrieben sie einen Brief, in dem sie nur nach dem verlangten, was Verleger stets behaupteten zu sein: Pfeiler der Demokratie.

Warum nur sind die Pressebänke leer?

Sie zogen das edle Ansinnen in Zweifel, die Kreisfürsten. Denn was sahen sie stattdessen? Die SWMH schluckte die kleinen Blätter, legte Redaktionen zusammen oder schloss sie komplett, opferte ganze Lokalteile dem Spardiktat, strich Hunderte von Arbeitsplätzen und beschloss, dass Kommunalpolitik nicht sexy sei. Was hier im unmittelbaren Umfeld der Bürgerinnen und Bürger geschieht, in Schulen und Kindergärten, im Straßenbau und Klimaschutz, erschien ihnen als klickuntauglich und damit verzichtbar. Es ging ja nur um Basics der Daseinsvorsorge.

So schrieben die Landräte von der leeren Pressebank und wunderten sich, dass sich nichts regte im Land. Der Grund: Die Pfeiler der Demokratie schwiegen. Kein Organ aus dem SWMH-Reich berichtete über den Brandbrief, auch der "Böblinger Bote" nicht, der massiv Personal abgebaut hatte. In diesem Zusammenhang lohnt sich nochmals nachzulesen, was eine freie Journalistin des Konzerns über den Rückzug aus dem Lokalen zusammengetragen hat, höchst Wundersames inbegriffen.

Und das geht so: Nach Protesten in den Neckarvororten, die journalistische Missachtung betreffend, erschien der geschäftsführende Redakteur der Stuttgarter Zeitungsnachrichten beim Bezirksbeirat in Hedelfingen. Das Geschäft laufe schlecht, ließ er wissen, aber er habe da eine Idee. Man könne einen Newsletter produzieren, freilich nur, wenn es dafür öffentliche Subventionen gebe. Die "Württembergische Weinmeisterschaft", die der Mann in der Zeitung großflächig ausrichtet, kann nicht alle Defizite ausgleichen.

Die nächsten Einsparungen kommen bestimmt

Muhterem Aras weiß das alles, sieht das Elend, findet es schrecklich, wenn sie in die Zeitung schaut, die immer dünner wird. Inhaltlich und nach Seiten. Und erlaubt sich doch nur einen Satz in der ganzen Böblinger Rede, der leise Kritik an den Medienhäusern übt. Wenn es gelte, in den Journalismus zu investieren, sagt sie, seien alle in der Verantwortung: die Politik, die Leserinnen und Leser, und die Verlage selbst, "wenn es um die Einsparungen in den Redaktionen geht". Danach wünscht sie einen schönen Abend und regt an, den "Böblinger Boten" und die freie Presse "gebührend zu feiern". Ausrufezeichen.

Das ist das Elend der Medienpolitik. Sie erzählt eine Geschichte, die sie selbst glauben will, weil sie gut klingt. Insbesondere bei den Verlegern, die daraus ihre Legitimation stricken. Es ist die Geschichte von der unabhängigen Presse als Säule der Demokratie. In Wahrheit sind sie längst woanders, die Contentmanager von Springer und Funke, der SWMH und der "Neuen Pressegesellschaft" in Ulm. Was allein zählt, ist das Geld. Der Rest ist Kosmetik.

Kapiert hat das Joachim Dorfs, der Sitznachbar der Landtagspräsidentin an diesem Abend. Erst jüngst hat der 61-Jährige Chefredakteur langgediente Kolleginnen und Kollegen der "Stuttgarter Zeitung und Nachrichten" schriftlich vorgeladen zum Ü-60-Gespräch, um sich deren Lebensplanung für die Zukunft erläutern zu lassen. Unter den rund 80 Infrage-Kommenden sind nicht wenige, die noch wissen, wie Qualitätsjournalismus buchstabiert wird. Sie sind die nächsten, die fehlen werden.