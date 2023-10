Ausstellung in Ammerbuch-Reusten: Kunstpelz schlägt Krise

Die Idee stammt von Werner Lorke, der auch Kurator der Ausstellung ist. Lorke betreibt in Frankfurt am Main das Institute for Recycling, Economy and Design (IRED). "Ausgelöst durch die Ankündigungen der Bundesregierung, die Raumtemperatur in öffentlichen Räumen, Theatern, Veranstaltungsorten zu senken", sagt er, "habe ich mich gefragt, wie die Kunst hier einen aktiven Beitrag leisten könnte." Lorkes Antwort lautet: Pelze.

Lange ehe die Menschen begannen, mit dem Tragen von Pelzen schlechten Geschmack und sozialen Status zur Schau zu stellen, wärmten sie sich an und in ihnen. Menschen der Jungsteinzeit trugen pelzgefütterte Kleidung. "Der Kunstpelz", sagt Werner Lorke, "ist heute zeitgemäßer. Das ist ein bisschen wie bei der veganen Wurst."