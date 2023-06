Ausstellung im Zeppelin-Museum, Friedrichshafen: Bergbau im Weltall

Seitdem ist einiges passiert. Pazifik-Staaten wehren sich. Eine Konferenz im Kunstraum der Technischen Universität Singapur, gefördert von der TBA21-Akademie, fragte: "Wem gehört der Meeresboden?" TBA steht für Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, eine Stiftung von Francesca Habsburg-Lothringen, geborene Thyssen-Bornemisza. Sie engagiert sich für den Pazifik und will mit künstlerischen Mitteln auf eine ökologische Entwicklung hinwirken.

Die Stiftung vergibt auch Stipendien und finanziert Künstlerreisen in die Pazifikregion. Der Fotograf Armin Linke hat an mehreren dieser Expeditionen teilgenommen. In der Ausstellung in Friedrichshafen geben einige Fotos aus seinem umfangreichen Archiv einen ersten Einblick, Näheres erzählt ein Video. Linke nähert sich dem Thema von allen Seiten. Er zeigt Aktivist:innengruppen in Papua-Neuguinea ebenso wie die von den UN eingesetzte Internationale Meeresbodenbehörde auf Jamaika, die ein juristisches Regelwerk erstellen soll und vielleicht schon bald erste Lizenzen vergeben wird. So soll vermieden werden, dass am Meeresboden ein großes Hauen und Stechen beginnt – mit fatalen Konsequenzen für die Umwelt.

Ist es wieder einmal der Kapitalismus, der die Lebensgrundlagen zerstört? So einfach ist es nicht. Denn die Mineralien, die in der Tiefsee abgebaut werden sollen, stecken in Produkten, die wir alle nutzen: Smartphones, andere Bildschirmgeräte, Elektroautos. Um dies greifbar zu machen, gibt es in der Ausstellung eine Installation mit Einkaufskörben, in die man Dinge legen kann, die man ohnehin schon besitzt. Um dann zu erfahren, in welchem Maß jede:r auch selbst an den schmutzigen Rohstoffgeschäften beteiligt ist.

Erst war das Aluminium, dann der Zeppelin