Libanon: Überlebenskunst im gescheiterten Staat

Ende der Straflosigkeit

Die Libanesen haben in den vergangenen 20 Jahren eine bemerkenswerte Überlebenskraft bewiesen. Was sie nun von der neuen Regierung erwarten, ist vor allem Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Nach dem Bürgerkrieg (1975 bis 1990) wurden die Verbrechen jener Zeit nie aufgearbeitet. Die ehemaligen Kriegsherren blieben an der Macht. Täter fanden Schutz bei einflussreichen Politikern oder unter dem syrischen Regime.

Erst vor ein paar Tagen hat ein Ermittlungsrichter die Ermittlungen im Fall der Hafenexplosion wieder aufgenommen. Mit der neuen Regierung hoffen die Opfer und Betroffenen auf eine Bestrafung der Verantwortlichen – wie auch bei vielen anderen politisch motivierten Attentaten, wie das auf den Verleger Lokman Slim, der als Kritiker der Hisbollah im Februar 2021 entführt und erschossen in seinem Auto aufgefunden wurde. Seine deutsche Frau, die Regisseurin Monika Borgmann, machte die Hisbollah für seine Tötung verantwortlich. Auch hier wurden Ermittlungen vor Kurzem wieder aufgenommen.

Das Staatsversagen im Libanon liegt nicht nur an der Hisbollah. Auch auf der christlichen Seite gewinnen rechtsextreme Gruppen zunehmend an Einfluss. Seit etwa fünf Jahren rückt die bewaffnete Gruppierung Jnoud el-Rab ("Die Soldaten des Herrn") verstärkt ins öffentliche Licht. Ursprünglich als Sicherheitsdienst eines einflussreichen Bankiers, dehnt sie ihren Einflussbereich seit sechs Jahren kontinuierlich im christlich geprägten Beiruter Stadtteil Achrafieh aus. Es handelt sich um tätowierte, muskulöse Männer in schwarzer Kleidung. In Straßenaktionen attackieren sie LGBTQ-Symbole und Bars mit Dragshows. Vor einem Jahr gerieten Mitglieder der Gruppe in einen Streit mit einer anderen, in dessen Folge wurde ein Lokalpolitiker getötet. Trotz Haftbefehl befindet sich der mutmaßliche Täter weiterhin auf freiem Fuß.