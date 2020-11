OB-Wahl in Stuttgart: Der extreme Realist

Übertragen auf den Wahlkampf in Stuttgart ließe sich die These vom gesellschaftlich-medialen Mitte-Reflex mit reihenweise Fallbeispielen untermauern. Rockenbauchs Forderungen zum Klimaschutz, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand objektiv am nächsten kommen, gelten als die utopischen, nicht verwirklichbaren – obwohl ohne radikale Abkehr vom Autoverkehr, die keiner seiner Kontrahenten fordern will, schlechterdings kein 1,5-Grad-Ziel machbar ist (und entsprechende Wahlversprechen vor diesem Hintergrund mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt werden). Doch welche Bezeichnungen sind es, die in den Medien für Leute kursieren, die nicht daran glauben, dass das Notwendige fristgerecht erreichbar ist? Die lieber eine in einigen Erdregionenen bereits einsetzende Zeitlupen-Apokalypse hinnehmen als die Mitte mit einer brutalen Wirklichkeit zu verschrecken? Das sind Pragmatiker und Realisten.

Rockenbauch empfiehlt einen Perspektivwechsel und dreht den Spieß genüsslich um: "Das Extremste, was ich mir aktuell vorstellen kann, ist ein Weiter-So", sagt er. "Denn das ist der Weg, der Millionen von Menschen mit Sicherheit ins Verderben führen wird." Besonders ärgert es ihn, wenn er den Vorwurf zu hören bekommt, er solle den Leuten keine falschen Hoffnungen machen mit seinen wirklichkeitsfremden Plänen. Dann doziert die Quasselstrippe: "So was kann man doch nur sagen, wenn man schon aufgegeben hat, dass die Menschheit das Problem noch in den Griff bekommt. Warum soll es denn – nur ein Beispiel – so unmöglich sein, 50 Kilometer Radwege in zwei Jahren zu bauen. Andere Städte bekommen das ja auch hin. Wichtig ist, dass wir jetzt richtig ranklotzen. Wir brauchen ambitioniertere Ziele als die, die als erreichbar gelten."

Nopper, Schreier, wo ist da der Unterschied?

Nun ist die Frage nach dem Klimaschutz zwar eine existenzielle, aber sicher keine, die ein Stuttgarter Oberbürgermeister im Alleingang lösen könnte. Und erst recht ist die Umweltpolitik – trotz übergeordneter Bedeutung für alle anderen Lebensbereiche – bei Weitem nicht das einzige Thema, das die Bevölkerung der Landeshauptstadt umtreibt. Trotzdem kann der gesellschaftlich-mediale Umgang mit Forderungen, die radikal sein müssen, weil die Wirklichkeit extrem geworden ist, als Gradmesser dienen – und zeigt, nicht nur in Stuttgart, wie groß die Herausforderung einer mutmaßlich überlebensnotwendigen Transformation der modernen Wirtschaftswelt ausfällt. Vor allem in einer Gesellschaft, die dem falschen Glauben unterliegt, alles könne bleiben wie es ist.

Die extreme Realität aber macht sich längst nicht nur durch die eskalierende Klimakrise bemerkbar. Auch auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, bei den weltweiten Migrations- und Fluchtbewegungen sowie der immer weiter auseinanderdriftenden sozio-ökonomischen Ungleichheit scheinen ein paar Verhältnisse aus dem Lot geraten zu sein. Hinzu kommen die erschreckend regelmäßig ausbrechenden Weltwirtschaftskrisen, die ein jedes Mal mit drastischen Verelendungsschüben für die ärmeren Bevölkerungsteile einhergehen.

Alles globale Probleme, die kein Oberbürgermeister löst. Aber alles Probleme, die sich in jeder Stadt bemerkbar machen. Spannend ist, wer überhaupt anerkennt, dass hier gravierende Schwierigkeiten vorliegen. Für die Menschen der Mitte ist die fundamentale Systemkrise meistens kein Thema.

Und damit zurück nach Stuttgart: Die vielleicht größte Eigenheit in einem Wahlkampf, dem es an Kuriositäten nicht mangelt, ist vermutlich, dass Hannes Rockenbauch und Marian Schreier dem gleichen Lager zugerechnet werden. Dabei scheint es nicht einmal zu stören, dass sie das selbst anders sehen. Die beiden haben wenig gemeinsam. Der eine ist links und versteht das als positive Eigenschaft. Der andere hütet sich davor und rechnet sich einer progressiven Mitte zu. Der eine liebt den Streit, beharrt auf seinem Standpunkt und sucht die Auseinandersetzung. Der andere moderiert, hat stets den Erfolg im Blick und zeigt sich flexibel, wo eine neue Ansicht mehr Unterstützer verspricht. Tatsächlich ist der Junge mit den liberalen Beratern dem Alten von der Union viel ähnlicher als dem Rotschopf mit den radikalen Ideen.