Erinnerungskultur: Noch viele Lücken zu füllen

Ohne die Initiative, ohne die vielen in ihr Aktiven und die Arbeit ihrer Vorsitzenden Elke Banabak und Harald Stingele wäre es dazu nicht gekommen. Es war für Stingele vielleicht der größte Erfolg in der Erinnerungsarbeit, an dem er beteiligt war. Getan war es für ihn damit nicht. Bei Veranstaltungen zitiert er gerne den Philosophen Ernst Bloch: "Nur solches Erinnern ist tauglich, das daran erinnert, was noch zu tun ist."

Und zu tun ist noch viel, sowohl was noch zu stopfende Erinnerungslücken angeht, als auch was die Vermittlung von Geschichte betrifft. Bei letzterem nicht in immer gleichen, eingeübten Erinnerungsroutinen zu erstarren, sondern neue Formen zu finden, die auch Jugendliche ansprechen, ist ihm dabei besonders wichtig. Zwei gemeinsam mit mehreren Mitstreiter:innen umgesetzte Projekte entstanden aus dieser Motivation: Zum einen ab 2012 die Filmreihe "Fragezeichen", für welche Stuttgarter Schüler:innen Zeitzeug:innen des Nationalsozialismus interviewten: Jüdinnen und Juden, Kinder von Angehörigen des Widerstands, aber auch Menschen, die selbst keiner von den Nazis verfolgten Gruppe angehörten. Zum anderen ab 2017 das Projekt "Stolperkunst", dessen Ansatz es ist, mithilfe unterschiedlicher künstlerischer Formen Stuttgarter Schicksale in die Gegenwart holen – die Spanne reicht von Theaterstücken über Performances, Bildende Kunst, Filmen bis hin zu Musik.

Davon abgesehen gibt es noch jede Menge blinde Flecken der Erinnerung, die überhaupt erst gründlich erforscht werden müssen, ehe sie vermittelt werden können. Stingele nennt hier etwa die Geschichte der Zwangsarbeiter:innen in Stuttgart: Rund 60.000 von ihnen hielten in der Stadt zwischen 1939 und 1945 die Kriegswirtschaft aufrecht, wurden aber auch als Haushaltshilfen genutzt. Sie müssen damals allgegenwärtig gewesen sein, doch in der kollektiven Erinnerung kommen sie kaum vor. Gründlich erforscht ist bislang nur ihr Einsatz in den Fabriken von Daimler-Benz und Bosch.

Antisemitische Kontinuitäten

Hier tut sich immerhin so langsam etwas: Anfang 2021 hat die Stadt ein Stipendium für die Erforschung der Zwangsarbeit in Stuttgart während der Kriegszeit ausgeschrieben. Im September 2021 begann der Doktorand Kevin Schmidt mit der Arbeit. Schmidt ist auch beteiligt an einem Arbeitskreis, der sich seit einigen Jahren mit Dokumentation und Erforschung von Zwangsarbeit in Stuttgart befasst und am 23. Juli verschiedene Konzepte vorstellen will.

Eine Forschungslücke geschlossen hat vor kurzem der Historiker Sebastian Wenger: Im vergangenen Jahr erschien unter dem Titel "Arbeitsscheu, verwahrlost, gefährdet" eine Studie über die Zwangseinweisungen sogenannter Asozialer in das von der Stadt Stuttgart betriebene Arbeitslager Buttenhausen. Ein Thema, das als Teil der NS-Verfolgungsgeschichte bislang praktisch nicht präsent war, was auch mit Kontinuitäten der Diskriminierung zu tun hat: Der gesellschaftliche Blick auf "Arbeitsscheue" unterschied sich in der Nachkriegszeit nicht von dem in der Nazi-Zeit, und man darf sich fragen, ob er das heute tut.