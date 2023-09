Württemberger:innen im Spanischen Bürgerkrieg: Vom Neckar an den Ebro

Für einen Betty-Rosenfeld-Platz in Stuttgart engagiert sich seit Mitte 2022 eine Initiative, Ausgang ungewiss. Vor über 70 Jahren wurde einmal eine Straße in Fellbach nach Hermann Kramer benannt (und bald wieder umbenannt), es gibt heute einen Platz und Stelen für Gerda Taro in Stuttgart, eine Gedenktafel und einen Stolperstein in Heilbronn für Gottlob Feidengruber, außerdem Stolpersteine für Karl Rumberger in Stuttgart-Zuffenhausen und für Waldemar Völker in Stuttgart-Feuerbach – das sind alle öffentlichen Erinnerungen an die bisher gefundenen 54 Menschen, die 1936 und 1937 aus Württemberg nach Spanien gingen. Sie kämpften auf der Seite der spanischen Republik gegen den Militärputschisten Francisco Franco und die Söldner der deutschen Nazis ("Legion Condor") und der italienischen Faschisten ("Corpo Truppe Volontare"). 1939 endete der dreijährige Bürgerkrieg mit einem Sieg Francos.

Die Suche nach Namen und Gesichtern ist schwierig: Beim "Haus der Geschichte" in Stuttgart ergeben die Suchbegriffe "Spanien", "Internationale Brigaden" und "Gurs" (ein französisches Internierungslager für Flüchtline aus Spanien) keine Treffer. Ein von Werner Abel und Enrico Hilbert erstelltes Verzeichnis von über 3.500 Personen aus Deutschland, die ab 1936 in Spanien auf der Seite der Republik aktiv waren, erbringt zwar Namen, die Angaben sind aber kaum zu überprüfen, denn es fehlen Quellenangaben. Viele Informationen verdanken wir der Datenbank "Sidbrint" der Universität Barcelona. Eine Anfrage bei der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) ergänzt etliche biografische Lücken. In einigen "Fällen" helfen Stolperstein-Initiativen weiter. Das im vergangenen Jahr erschienene Buch über Betty Rosenfeld von Michael Uhl ist eine verdienstvolle Arbeit, gehört doch Betty Rosenfeld – wie Gerda Taro – als jüdische Frau in zweifacher Hinsicht zu einer Minderheit. Doch so gründlich recherchierte Biografien wie diese oder die über Gerda Taro von Irme Schaber sind die Ausnahme. Es bleibt also nur, die Leerstelle "Spanienfreiwillige aus Württemberg" eben selbst zu füllen, es zumindest zu versuchen: