IBA'27-Festival: Vom Bauen der Zukunft

Andere sind schon fertig wie das Bürohaus "Zero" in Stuttgart-Möhringen oder das Parkhaus am Wendlinger Bahnhof, in dem vergangenen Freitag die Festival-Eröffnung stattfand. Beide bestehen vorwiegend aus Holz. Das beschleunigt die Bauzeit, aber die Wirkung aufs Klima bleibt fraglich: Einerseits wird Beton vermieden – zugleich können Bäume, die Bauholz liefern, kein CO2 mehr binden. Typisch für Stuttgart und die Region erscheint dagegen, dass ein Parkhaus am Anfang steht. Es soll später zu Wohn- und Arbeitsraum umgenutzt werden können. Nur wann? Wenn es einmal nicht mehr so viele Autos gibt wie heute.

Die Umnutzung des Züblin-Parkhauses in der Stuttgarter Innenstadt kommt dagegen nicht voran. Die Stadt will das Projekt an einen gemeinwohlorientierten Investor vergeben, zögert jedoch mit der Ausschreibung. Stuttgart befürchte, dass sich keiner fände, meint Hofer. Im Neubaugebiet Neckarpark hätten sich unlängst zwei Investoren zurückgezogen. "Es hat sich immer noch nicht richtig herumgesprochen, dass sich Deutschland in der größten Immobilienkrise seit Jahrzehnten befindet", erläutert der IBA-Intendant angesichts drastisch gestiegener Baukosten.