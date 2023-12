Stuttgart 21: "Lieber lasse ich mich anspucken"

November 2006: Aus Bahnkreisen verlautet, der Umbau des Hauptbahnhofs und dessen Anbindung an die Neubaustrecke nach Ulm könne wegen Baukostenrisiken erneut teurer werden.

"Es gibt auch keine Lücke von 1,5 Milliarden Euro." Wolfgang Drexler, SPD-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag

"Jetzt haben wir eine Chance, die sich uns vielleicht nie mehr in dieser Form bieten wird." Heribert Rech (CDU), Landesinnenminister

19. Juli 2007: Memorandum of Understanding: Bund, Bahn, Land und Stadt verständigen sich in Berlin auf eine gemeinsame Finanzierung von S 21. Eine bindende Finanzierungsvereinbarung steht aber noch aus.

"Wir schießen 950 Millionen zu, weil wir Zeit gewinnen. Baden-Württemberg kauft wertvolle Jahre aus Steuermitteln." Günther Oettinger (CDU), Ministerpräsident

18. Juli 2008: Die Münchner Verkehrsexperten Martin Vieregg und Karlheinz Rössler, die den in München geplanten Transrapid mit ihren Finanzprognosen zu Fall gebracht haben, sagen für S 21 eine Kostensteigerung um 2,5 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden voraus, bei einer jährlichen Baupreissteigerung von zwei Prozent.

"Die Bahn hat nichts richtig falsch gerechnet, sondern alte Pläne nicht an die heutigen Gegebenheiten – veränderte Tunnelbaulängen und Inflation – angepasst." Verkehrsexperte Martin Vieregg

"Wir können bei den vorgelegten Zahlen markante Fehler nachweisen." Günther Oettinger, Ministerpräsident, zum Vieregg-Rössler-Gutachten

19. August 2008: Die CDU-/FDP-Landesregierung räumt auf einer Kabinettssondersitzung mitten in der parlamentarischen Sommerpause Mehrkosten von insgesamt rund einer Viertelmilliarde Euro für Stuttgart 21 ein.

"Die Berechnung der Kosten berücksichtigt alle heute bekannten Daten und entspricht den unter Fachleuten anerkannten Standards." Günther Oettinger, Ministerpräsident

"Wir haben den Risikofonds hoch dotiert, obwohl niemand damit rechnet, dass wir ihn ausschöpfen." Heribert Rech, Landesinnenminister

"Das ist jetzt nicht nur der Gürtel, da ist auch noch ein Hosenträger dran, damit garantiert nichts rutscht. Die vorhergesagte Kostenexplosion ist nicht plausibel, denn das Münchener Büro geht an mehreren Stellen von falschen Zahlen aus." Oliver Kraft, Vorstand Produktion der DB Netz AG

3. November 2008: Der Bundesrechnungshof veranschlagt in einem neuen Bericht mindestens 5,3 Milliarden Euro Kosten für Stuttgart 21. Bund, Land, Region, Stadt und Bahn nennen aktuell 3,07 Milliarden Euro und einen Risikozuschlag von 1,3 Milliarden Euro.

"Der Bundesrechnungshofs geht in einzelnen Punkten von falschen Zahlen aus. (…) Berechnungen der Bahn sind vom Bund mehrfach geprüft worden. Die Bahn arbeitet nicht mit Mutmaßungen, und sie arbeitet nicht mit Annahmen." Heribert Rech, Landesinnenminister

2. April 2009: Finanzierungsvertrag: Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) und Bahn-Vorstand Stefan Garber unterzeichnen die Finanzierungsvereinbarung für Stuttagrt 21. Kalkuliert wird mit 3,076 Milliarden Euro Kosten, plus einem Risikotopf von 1,45 Milliarden, zusammen also rund 4,52 Milliarden Euro. Das Land beteiligt sich inklusive Risikopuffer mit maximal 930 Millionen Euro am Projekt, die Stadt mit 292, die Region mit 100 und der Flughafen mit 227 Millionen.

"Damit fließen mehr als fünf Milliarden Euro in die Region und schieben ein Konjunkturprogramm an, von dem zehntausende Arbeitnehmer profitieren können." Günther Oettinger, Ministerpräsident

"Stuttgart steht eine neue Gründerzeit bevor, denn in diesem Projekt kommen Wirtschaft, Mobilität und Stadtentwicklung ideal zusammen." Wolfgang Tiefensee (SPD), Bundesverkehrsminister

9. August 2009: Der neue Bahnchef Rüdiger Grube nennt in einem "Spiegel"-Interview S-21-Kosten von mehr als 4,5 Milliarden Euro "nicht darstellbar".

8. November 2009: Im Bahn-Aufsichtsrat werden Kostensteigerungen von einer Milliarde Euro diskutiert und Möglichkeiten, Stuttgart 21 deshalb abzuspecken. Im Herbst hatte Bahnchef Grube das Projekt neu berechnen lassen, wobei zunächst Kosten von 4,9 Milliarden Euro identifiziert wurden. Grube lässt Einsparpotenziale prüfen, so soll etwa die Tunneldicke an verschiedenen Stellen deutlich reduziert werden, wodurch die Neuberechnung auf 4,088 Milliarden Euro herunterkorrigiert wird.

"Für mich liegt die Sollbruchstelle bei 4,5 Milliarden Euro." Bahnchef Rüdiger Grube, 9.11.2009

9. Dezember 2009: Grube geht mit einer Kostenschätzung von 4,1 Milliarden Euro in den Bahnaufsichtsrat. Dieser billigt trotz der Kostensteigerung von einer Milliarde das Vorhaben, davon ausgehend, dass 2017 die ersten Züge durch den Tiefbahnhof und auf der neuen Strecke fahren.

10. Dezember 2009: Nach einer mehrstündigen Diskussion treten in Stuttgart Vertreter von Bahn, Land, Stadt und Region Stuttgart mit einer Einigung auf das Bauvorhaben vor die Medien – bis Jahresende 2009 hätte jeder Projektpartner noch aus dem Projekt aussteigen können.

"Das ist das größte grüne Projekt, das Stuttgart und die Region je erlebt haben. (…) Um die Finanzierung mache ich mir keine Sorgen. Die Stadt hat ein Sparbüchle angelegt". Wolfgang Schuster, Stuttgarter OB

"Es wird eine akribische Kostenkontrolle geben, in die auch externe Sachverständige einbezogen sind." Günther Oettinger, Ministerpräsident

2. Februar 2010: Symbolischer Baustart von S 21. Bahnchef Rüdiger Grube, Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU), Ministerpräsident Günther Oettinger und Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (beide CDU) lassen, begleitet von Protesten, im Kopfbahnhof den ersten Prellbock entfernen.

"Die Zukunft hat begonnen. (…) Die junge Generation wird uns eines Tages noch danke sagen." Rüdiger Grube

"Die vielen zusätzlichen Arbeitsplätze und die bessere Lebensqualität durch Stuttgart 21 erregen den Neid anderer Bundesländer." Günther Oettinger, Ministerpräsident