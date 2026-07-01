Sepp-Mahler-Ausstellung im DGB-Haus in Stuttgart: Unter Lumpen

Der oberschwäbische Künstler Sepp Mahler (1901 bis 1975) hatte einen ungewöhnlichen Lebenslauf: vom Torfstecher zum Vagabunden. Kurator Roland Saurer zeigt im Stuttgarter Gewerkschaftshaus über 40 Mahler-Werke, um sein Wirken dem Vergessen zu entreißen.

Josef – genannt Sepp – Mahler (1901 bis 1975) war, so heißt es, der eigenwilligste Künstler Oberschwabens. Seine Eltern leiteten das Torfwerk von Wurzach, seit 1950 Bad Wurzach. Harte Arbeit und ein entbehrungsreiches Leben lernte er von klein auf kennen. Sechs Jahre Wanderschaft führten ihn durch ganz Europa, bis er 1929, nach Wurzach zurückkehrte, wo er bis an sein Lebensende blieb. Nun bietet das DGB-Haus Gelegenheit, sein Werk kennenzulernen.

In Stuttgart waren seine Arbeiten schon lange nicht mehr zu sehen: 1954 und 1982 in zwei Gruppenausstellungen im Württembergischen Kunstverein, 1975, kurz vor seinem Tod, im Kunsthaus Schaller, das bereits 1930 "einige landschaftliche und figürlich belebte Temperablätter" gezeigt hatte, "deren düstere und traumhafte Stimmung merkwürdig eindringlich spricht", wie es in einer zeitgenössischen Zeitungskritik heißt. Fälschlicherweise wird er dort als Autodidakt bezeichnet. Dabei hatte er durchaus studiert: an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule und an der Kunstakademie. Bis ihm das Geld ausging.

Hinaus aus der Großstadt

Daraufhin begab er sich auf jene sechsjährige Wanderschaft, die ihn sogar bis nach Nordafrika führte. Er arbeitete als Holzfäller in Norwegen, gelangte auf Fischkuttern bis nach Island, betätigte sich in Italien als Eseltreiber und Fremdenführer, in Istanbul als Wasserverkäufer. Er wurde Mitglied der von Gregor Gog gegründeten Bruderschaft der Vagabunden, die 1929 in Stuttgart den Vagabundenkongress veranstaltete.