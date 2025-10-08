Lisa Winter über Gregor Gog: "Einer, der für die Schwächsten eintrat"

Mit ihrem heute fast vergessenen Vorfahren beschäftigt sich Gogs Großnichte Lisa Winter seit Jahrzehnten, 2024 erschien ihr biografischer Roman "Der Rinnsteinfischer" – der Titel bezieht sich darauf, dass Gog nachgesagt wurde, Talente aus dem Rinnstein zu fischen. Aktuell arbeitet sie an einem neuen Roman über Gog.

Frau Winter, Ihr Großonkel Gregor Gog gilt als schillernde und charismatische Figur der Weimarer Republik. Wer war dieser Mann?

Gog hatte etwas Sagenhaftes, schon zu Lebzeiten. Der Titel "König der Vagabunden", den er strikt ablehnte, machte ihn zur Kunstfigur. Als Symbol für den Kampf der Obdachlosen wird er von Vagabunden-Verbänden, Literaten und einigen Theaterleuten bis heute verehrt. Und doch bleibt er schwer zu fassen. Für mich war er ein zivilcouragierter Mensch mit starkem Unrechtsbewusstsein, der kompromisslos für die Schwächsten eintrat – auch wenn er sich damit selbst schadete.

Gog war Matrose und Gärtner, Pazifist, Anarchist und Kommunist, Schriftsteller und Aktivist, Freigeist und Menschenfreund. Gibt es einen roten Faden in seiner Biografie?

Ja – sein Drang nach Eigenständigkeit. Er wollte sich nie einengen lassen. Schon als junger Mann suchte er die Nähe zu Andersdenkenden. Gerhart Bettermann sprach von Gogs "Häutungen": alte Hüllen abwerfen, sich neu erfinden. Das war nicht nur seine persönliche Suche, sondern auch eine Reaktion auf die Zeit. Wer leben wollte, musste Farbe bekennen. Gog entschied sich letztlich für die rote Fahne – auch als radikale Geste gegen das, was er als geistige Erstarrung empfand.

Sie haben ihn nie persönlich getroffen. Wie sind Sie ihm trotzdem nähergekommen?

1980 lagen plötzlich Bücher über die Vagabunden-Bewegung auf unserem Wohnzimmertisch. Meine Familie schwieg verlegen – und genau das weckte mein Interesse. Gleichzeitig sprach man immer ehrfürchtig vom "großen Gregor" und seiner Frau Anni Geiger-Gog, die Kinder- und Jugendbücher schrieb. Für mich war die Beschäftigung mit ihm anfangs ein Aufstand gegen mein streng katholisches Elternhaus. Später wurde sie Teil meines beruflichen Wegs als Literaturwissenschaftlerin und Musikerin.

In Ihrem Roman "Der Rinnsteinfischer" stehen Gogs Stuttgarter Jahre im Mittelpunkt. Warum haben Sie diese Zeit gewählt?

Randgruppen interessierten mich schon im Studium. Meine Magisterarbeit schrieb ich über die "Angst vor Zigeunern". Da lag es nahe, mich auch mit Gogs Einsatz für Vagabunden zu beschäftigen. Mit seiner 1927 in Stuttgart gegründeten "Bruderschaft der Vagabunden" gab es eine Organisation, die sich für Entrechtete stark machte. Denn wer damals ohne Papiere aufgegriffen wurde, kam ins Gefängnis oder Arbeitshaus. Allerdings rückten Gogs Bohemien-Status als Kunstmäzen und seine extremen politischen Statements diese soziale Komponente bald wieder in den Hintergrund.