Eiweiß im Alltag: Das Protein-Drama

Trotzdem sollte man die Wichtigkeit von Eiweiß in der Ernährung nicht unterschätzen. Aufgebaut sind Proteine aus unterschiedlichen Aminosäuren und Stickstoff. Beides ist für die Bildung von Zellen, Gewebe, Enzymen, Hormonen, Muskeln und anderem essenziell. Zudem liefern Proteine Energie und spielen eine große Rolle für das Immunsystem – sie sind also eine Rundumversorgung für den Körper und lassen sich als regelrecht unentbehrlich bezeichnen. Das Wort "proteios" (altgriechisch), auf deutsch "grundlegend" oder "am wichtigsten", zeigt an, dass Proteine einen elementaren Baustein im Köper darstellen. Wichtig noch, damit niemand verwirrt ist: Eiweiße und Proteine sind exakt das Gleiche.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfielt den Konsum von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Dieser Wert betrifft Menschen, die entweder keinen Sport oder Freizeit- und Breitensport betreiben. Älteren Menschen wird etwas mehr Eiweiß empfohlen. Matthias Epple vom Fitness-Laden erzählt, dass sein Geschäft regelmäßig von einem 89-jährigen Mann aus Backnang besucht wird, der den Weg trotz seines hohen Alters immer mit dem Fahrrad zurücklegt.

Doch die Besucherzahl in Epples "Fitness Store" sinkt seit Anstieg des Protein-Hypes. Kunden, die dort ihre Supplements und ihre Sporternährung einkauften, greifen nun teils auf Produkte im Supermarkt zurück. Dann macht man seinen Wocheneinkauf und nimmt die Proteinshakes halt gleich mit, "man spart sich den Extraweg", meint Matthias Epple. Er weist jedoch auch auf fehlende Qualität und das eher schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis gewisser Supermarktprodukte hin – wie beispielsweise Kollagen, das meist aus Knochen, Häuten und anderen Schlachtabfällen hergestellt wird. "So einen Müll verkaufen wir hier nicht", sagt er dazu.

Siebenfünfzig für ein Kilo Nudeln

Was den Preis angeht, hat er definitiv recht. Im Vergleich kostet eine normale Nudelpackung (Fusilli von Barilla) 2,78 Euro pro Kilo, eine proteinangereicherte (auch Fusilli von Barilla) dagegen 7,48 Euro pro Kilo – also deutlich mehr als doppelt so viel.

Auch Jeremio Mast, 18 Jahre alt, sind die Preisanstiege aufgefallen. Er trainiert seit zwei Jahren im Fitnessstudio und achtet auf eine gesunde, sportorientierte Ernährung. Fünf bis sieben Mal die Woche geht er zum Training, da kann ein proteinreicherer Essensplan den Muskelaufbau durchaus fördern. Doch er setzt hauptsächlich auf natürliche Ernährung – auf Proteinshakes oder Riegel greift er nur manchmal zurück. "So ein Steak braucht halt 15 bis 20 Minuten, bis es auf dem Teller liegt, einen Shake mixe ich mir innerhalb von 30 Sekunden." Das stimmt, eine proteinreiche Ernährung, die auf natürlichen, also pflanzlichen oder tierischen Proteinen basiert, ist aufwendiger. Trotzdem sieht Jeremio Mast darin einen großen Vorteil: Die Lebensmittel sind unverarbeitet.

In Bezug auf Nichtsportler sagt er: "Ich glaube nicht, dass man sich hier taktisch irgendwie so Proteinshakes reinpfeifen muss." Eine harmonische Ernährung mit "bisschen Fleisch, bisschen Eiern und bisschen Hülsenfrüchten" sei für einen "Normalo" durchaus ausreichend, meint Jeremio Mast. In mancher Hinsicht findet er das ganze Protein-Drama auch etwas zu übertrieben, trotzdem sieht er den Hype im Großen und Ganzen als etwas Gutes. Er richtet Aufmerksamkeit auf das Thema Ernährung und bringt Leute von der Couch ins Fitnessstudio. Jeremio Mast bezeichnet den Anstieg an Sportinteressierten in den letzten Jahren sogar als "Gyminflation", eine Auswirkung des Hypes auf unsere Freizeit und auf die Einnahmen in Fitnessstudios.

Ob durch den gewaltigen Proteinkonsum in den letzten Jahren die Sterberate steigt oder doch gesenkt wird, darüber sind sich Forschende uneinig. Einerseits wird behauptet, hohe Mengen von bestimmten Proteinen/Eiweißen verbesserten die Lebenserwartung, andererseits heißt es, dass sie langfristig gesundheitliche Schäden und Probleme hervorbringen.

"Eine hohe Eiweißaufnahme ist mit einem geringeren Sterberisiko assoziiert", schreibt etwa die Assman-Stiftung für Prävention über pflanzliche Proteine. "Der Protein-Hype ist gefährlich und wird ziemlich sicher langfristig große gesundheitliche Probleme verursachen", meint dagegen Valter Longo, Direktor des Longevity Institute an der University of Southern California, in einem Interview mit der "Zeit". Heike Silber betitelt diese umstrittene Diskussion als "Irrwitz", da man das Sterblichkeitsrisiko und gesundheitliche Probleme nicht allein auf die Menge der konsumierten Proteine zurückführen kann.

Allerdings kann bei zu hohem Eiweißkonsum die Aufnahme von Ballaststoffen vernachlässigt werden, was wiederum zu Verdauungsstörungen führen kann, wenn nicht genug Wasser getrunken wird. Profitipp also für Proteinjunkies: Wasser, Wasser und noch mehr Wasser. Sonst wird der nächste Stuhlgang länger dauern ...

"Kaninchenhunger" bei den Römern

Frühere Entdecker berichten sogar von einer Proteinvergiftung. Bei dieser wurde sich wochenlang ausschließlich von magerem, fettarmen Fleisch (wie zum Beispiel Kaninchen) ernährt – die Folge: manchmal sogar der Tod. Erstmals berichtet das der griechisch-römische Historiker Appian in seiner "Römischen Geschichte", wonach römische Soldaten im zweiten Jahrhundert nach Christus bei einer Belagerung an einer solchen Vergiftung gelitten haben sollen. Ein ständiges Hungergefühl und nicht verwertbare Proteine im Körper, das sind die Kennzeichen eines solchen "Kaninchenhungers".

Zwar gibt es diesen heute nicht mehr, Heike Silber sieht den Hype jedoch trotzdem kritisch. "Eine Marketingstrategie", meint sie. Den Menschen wird unterbewusst vermittelt, dass herkömmliche Produkte ungesünder sind, um die proteinreicheren teurer verkaufen zu können. So sollten wir vielleicht öfters mal auf schwäbische Spätzle mit Linsen und Saitenwürstle vertrauen. Diese enthalten nämlich erstaunlich viel Eiweiß, etwa 40 Gramm pro Portion.

Unter den Lettern des Schriftzuges am "Fitness Store" in der Charlottenstraße steht in krakeligen Buchstaben: "Die richtige Entscheidung!" Und ja, ehe man – Stichwort Hundefutter – seinem vierbeinigen Freund das Essen wegisst, sollte man definitiv Proteinshakes kaufen. Noch besser aber ist es, Eiweiße durch natürliche Lebensmittel zu sich zu nehmen, das sagt sogar Matthias Epple.