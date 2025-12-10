Internationale Deutsche Bodybuilding-Meisterschaft: Geschmeidiges Granit

Es ist die wahrscheinlich schmackhafteste Hantel der Welt: Die Kinder von Nabil Benmeziane haben Mitleid mit ihrem Vater bekommen, weil der Verzehr von Süßspeisen in der Wettbewerbsvorbereitung völlig ausgeschlossen ist. Also haben sie für den Moment gebastelt, wenn Papa endlich wieder darf. Das Resultat ist eine Hantel in Alufolie, verziert mit Schokoriegeln. Benmeziane freut sich sichtlich, gerade wurde er auf der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Bodybuildung zum Gesamtsieger in der Kategorie "Männer Physique" gekrönt – und als Titelträger betont er pflichtschuldig, dass er nicht alle Snickers auf einmal verschlingen werde.
Wer aus seinem Körper eine wandelnde Skulptur machen will, hat schlechte Chancen, wenn er oder sie dabei die Ernährung vernachlässigt. Bodybuilding ist ein Hobby, das Hingabe einfordert: Um Muskelschwund vorzubeugen, braucht es viele Proteine, einige Athlet:innen vertilgen deshalb ungefähr ein halbes Kilo Huhn pro Tag. Allerdings hat es sich als Mythos herausgestellt, dass tierische Proteine den menschlichen Leib eher zum Lehrmaterial für anatomische Studien machen als pflanzliche. Und so breitet sich die fleischfreie Ernährung als Trend in der Szene aus. Ernährungspläne können durchaus ein paar individuelle Präferenzen berücksichtigen, kein Muskelberg muss zum Frühstück zwangsläufig 20 rohe Eier trinken. Gemeinsame Klammer bei der Nährstoffaufnahme bleibt aber: Bounty, Mars und Twix sind für dicke Muskeln nix.
Erklärbärvor 6 Tagen
meiner Meinung nach und sicherlich bin ich da nicht allein, ist das nie und nimmer ohne Einsatz von anabolen Steroiden und co. möglich. Ich verstehe den Sinn dieses unkritischen Artikels gerade in einer Zeitung…