Internationale Deutsche Bodybuilding-Meisterschaft: Geschmeidiges Granit

Ein Athlet, der seinen Namen lieber nicht im Zusammenhang mit diesem Akt der Zügellosigkeit lesen möchte, packt, kurz nachdem ihm jemand eine Medaille um den Hals gehängt hat, zwei Hefezöpfe aus und inhaliert einen davon in Sekundenschnelle. Davor, verrät er, war er sechs Monate abstinent. Michaela Pitzner kann es sich hingegen noch nicht genehmigen, sich gehen zu lassen. Sie ist zwar gerade Internationale Deutsche Meisterin in der Kategorie Fitness Figur geworden. Aber es steht dieses Jahr noch ein Wettbewerb in Rom an, ihr zehnter in diesem Jahr – "und danach erst mal Pizza!", strahlt sie voller Vorfreude.

Verena Kentzia macht seit etwa einem Jahr richtig ernst. Fitness war ihr schon immer wichtig, sie hat auch schon viel länger trainiert. "Aber nicht so diszipliniert." Ihre größte Motivation dabei ist, ihren zwei Kindern zu zeigen, wie sich durch große Anstrengungen ambitionierte Ziele erreichen lassen. Auch wenn das in etwa so zeitaufwändig wie ein zweiter Vollzeitjob ist. "Wir Mädels trainieren an fünf Tagen in der Woche", sagt sie über sich und ihre Mitstreiterinnen. Das kremple schon das ganze Leben um. Da müsse man lange vorausplanen. Gut durchdachtes Training ist besonders wichtig, weil bei der Bewertung von Muskelpartien Kriterien wie Symmetrie und Proportionen eine entscheidende Rolle spielen. "Manche haben alles", sagt sie, "andere haben gute Beine, guten Bauch, keinen Po." Bei ihrer ersten Internationalen Deutschen Meisterschaft ist Kentzia in der Disziplin "Fitness Figur II über 165 CM" auf dem fünften Platz gelandet. Das motiviert sie, sich im nächsten Jahr noch härter anzustrengen und einen Titel zu gewinnen.