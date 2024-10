Ein böses Weib an der Stuttgarter Oper: Nacktheit als Freiheitsgeste

Für visuelle Dauerdynamik sorgt die Halfpipe in der Mitte der Bühne, auf der Nonnen auf Rollschuhen immer wieder Kunststückchen zeigen (Bühne und Kostüme: Nikola Knežević). Dahinter eine große Kletterwand, die beeindruckende Bilder evoziert: Wenn dort mehrere blutberegnete nackte Frauenkörper in Kruzifixhaltung hängen. Oder Bauarbeiterinnen das projizierte Fresko "Die Erschaffung Adams" von Michelangelo mit Hammern zerdeppern.

Auch schön: Wenn vorne das letzte Abendmahl nachgestellt wird von lauter nackten Frauen, derweil eine Zauberin aus einer einzigen Rotweinflasche ein ganzes Dutzend macht. Kirchenfenster mit Eierstockmustern blinken auf. Es wird auch mal ordentlich eingeräuchert: Wenn ein mächtiges Weihrauchgefäß von der Decke baumelt und von zwei Performerinnen zum Schwingen gebracht wird. Eine Riesenglocke wird vom nackten Holzinger-Körper als Klöppel angegongt. Und nix für schwache Nerven: Frauen hängen sich an der Rückenhaut auf und klatschen gegen Donnerbleche. Das Einführen der Haken in die Körper wurde zuvor per Kamera auf die Leinwand vergrößert und geradezu zelebriert. Martyrium live! Wie auch das sorgfältige Herausschneiden eines größeren Hautfetzens schockt, der dann fürs Abendmahl gebrutzelt wird – das kannibalistische Ritual der Eucharistie hopsnehmend. Derweil ist die blutige Entnahme einer Rippe aus dem Körper eines Zuschauers zwecks Schöpfung der Frau zum Glück Fake.

Solcherart künstlerische Selbstverletzungen sind nicht neu, sie haben sich seit den 1970er-Jahren als "Body Art" etabliert, in der Körper als Demonstrationsfläche normierender Herrschaftsstrukturen herhalten müssen. Die Kunst-Märtyrerin soll kathartisch auf ihr Publikum einwirken.

Einfach mal wirken lassen

Dementsprechend liegen Horror und Comedy, Schock und Spaß bei Holzinger immer nah beieinander. Lustig: Das gemeinsame Modellieren von Tonpenissen evoziert ein rhythmisches Stöhnkonzert. Jesus (Annina Machaz) verlangt als obdachloser, kiffender Fantast Eintritt ins Opernhaus, verteilt Autogramme und macht sich über Glaubensfragen lustig: "I love bleeding for you." Und Performerinnen erzählen, für welche "Sünden" sie gerne heiliggesprochen würden.

Trash, Zirkus, Popkultur bleiben bei Holzinger stets Referenzrahmen. Weswegen man auch in "Sancta" nicht durchweg nach tieferer Bedeutung schürfen sollte. Der Körper sei ihr primäres Medium. "Worte kommen für mich nur schwer gegen diese Körperlichkeit an", sagte sie kürzlich in einem Interview.

Das große Finale schließlich, das Sex und Liebe mit der Mitsing-Hymne "Dont't dream it, be it" (aus der "Rocky Horror Picture Show") feiert – was derart übertrieben und kitschig wirkt, dass es wohl kaum ernst gemeint sein kann –, mündet in einen Begeisterungssturm. Kein Wunder, persifliert Holzinger hier doch (im besten Fall) den groovenden Erleuchtungsgesang von Gospelgottesdiensten – um alles wohlkalkuliert in Standing Ovations zu überführen. Raffiniert! Oder einfach nur trashig?