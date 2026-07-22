Uni-Projekt Hausbesetzungen – das 4-Häuser-Projekt: "Stoppschild für die Gentrifizierung"

Die ehemaligen Offizierswohnungen der Loretto-Kaserne in Tübingen tragen ihre Geschichte in jeder Wand. Soldaten und ihre Familien zogen hier durch die Flure, Ordnung und Funktionalität bestimmten das Leben innerhalb der Mauern. All das hinterließ seine Spuren in Böden, Wänden, Treppenhäusern. Die 1914 fertiggestellte Kaserne diente bis 1991 als Standort für französische Streitkräfte. Nach deren Abzug Anfang der 1990er-Jahre gingen viele ehemals militärisch genutzte Liegenschaften in Baden-Württemberg in den Besitz des Landes über, auch Teile der Loretto-Kaserne in Tübingen. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) fungierte dabei als Treuhänderin und Verwalterin. Statt Offizieren zogen nun Mitarbeitende des Universitätsklinikums Tübingen ein. Fortan lebten hier Familien, Angestellte und Studierende, die dem Gelände mit ihren Alltagsroutinen wieder menschlichen Rhythmus einhauchten, wenn auch mit deutlich weniger Gleichschritt als früher.

Offizierswohnungen fürs Klinikpersonal

Die Nutzung der ehemaligen Offizierswohnungen als Personalwohnraum des Klinikums war von Anfang an eine befristete Zwischenlösung. Die LBBW wollte die Gebäude nicht dauerhaft selbst vermieten, sondern betrachtete sie als zu veräußernde Vermögenswerte. Als die Mietverträge der Klinikmitarbeiter*innen Ende der 2000er-Jahre ausliefen, wurden die Wohnungen nicht mehr neu vermietet. Türen blieben verschlossen, Fensterläden zu.

Deshalb rückten die Häuser in den Blick von jungen Erwachsenen, die durchaus Potenzial erkannten in den vier Häusern der ehemaligen Loretto-Kaserne, explizit in der Hechinger Straße 23, 40 und 46 sowie in der Autenriethstraße 15. Anfang 2010 bildete sich eine kleine Gruppe aus erfahrenen Tübinger Hausbesetzer*innen und Bewohner*innen diverser Wohnprojekte, die geschätzte Kaufsumme von vier Mehrfamilienhäusern war allerdings für die Projektgruppe allein nicht zu stemmen. Es mussten mehr Menschen für das Projekt begeistert werden. Also planten sie in einer leerstehenden Wohnung in der Autenriethstraße 15 für den 12. Juni 2010 einen etwas anderen "Tag der offenen Tür".

Die Veranstaltung war damals zugleich Informationsangebot und Werbung der Gruppe, die sich mittlerweile den Namen 4-Häuser-Projekt gegeben hatte. Wer an diesem Tag die Gebäude betrat, nahm nicht nur an einer Wohnungsbesichtigung teil, sondern war Teil einer Hausbesetzung und des Auftakts einer kleinen sozialen Bewegung.

Öffentliche Aufmerksamkeit als Druckmittel

Beim "Tag der offenen Tür" und auf ihrer Webseite stellte das 4-Häuser-Projekt verschiedene Organisationen und Institutionen vor, die für ihren weiteren Weg eine relevante Rolle spielen sollten. Dazu zählten neben dem Mietshäuser Syndikat, einem nichtkommerziellen Zusammenschluss gemeinschaftlicher Wohnprojekte in ganz Deutschland, auch die LBBW als Erbbaurechtsnehmerin der Häuser und das Land Baden-Württemberg als Besitzerin der Grundstücke. Diverse Finanzierungsstrategien waren Teil der Tagesordnung, denn darum ging es eigentlich – die Häuser sollten gemeinschaftlich von der Projektgruppe in Kooperation mit dem Mietshäuser Syndikat finanziert werden.