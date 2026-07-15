Uni-Projekt Tübinger Hausbesetzungen – Villa Metz: Besetzung gegen die Kirche

Für den Kauf interessierte sich vor allem die evangelische Kirche in Tübingen, die alle ihre diakonischen Dienste und Verwaltungsstellen unter einem Dach unterbringen wollte. Nach über einem Jahr Kaufverhandlungen und Leerstand des Gebäudes erwarb es die Kirche schließlich im April 1992 für dreieinhalb Millionen D-Mark. Den ehemaligen Wohnbereich direkt unter dem Dach und im Anbau stellte die Kirche der Stadt während ihrer Umbauplanung als Wohnraum für Asylsuchende zur Verfügung, während der Großteil der Villa noch als Abstellraum für die Reste des Verlags diente.

Warum die Villa Metz besetzen?

In den 1990er-Jahren war Wohnungsnot ein bekanntes Thema. Hohe Preise für kleine Wohnungen, die weder Haustiere noch Kinder zuließen, plagten den Tübinger Wohnungsmarkt. Also suchte die Tübinger Besetzerszene nach leerstehenden Häusern, die ihren Vorstellungen von angemessenem Wohnraum entsprachen. Einer von ihnen war Holger Herzog: "Spontan war [unsere Besetzung der Villa Metz] nicht. Das hat sich aus den Gruppen und den Besetzungen entwickelt, die auf das Javadi-Haus folgten. Zu der Zeit hatten wir ein akutes Bedürfnis nach Wohnraum für unterschiedlichste Wohnformen, aber auch nach einem Zentrum, nach Austausch, nach sozialen Treffpunkten. Wir haben uns die damals leerstehenden Häuser angeschaut und die Villa Metz war in Tübingen der größte ungenutzte Raum. Also haben wir unsere Aktion gezielt auf diese Räumlichkeiten hin geplant."

Gebäude in Kirchenhand wurden im Tübingen der 1980er- und 1990er-Jahre öfters besetzt. Die Villa Metz sollte nun die fünfte Besetzung eines Kirchengebäudes innerhalb weniger Jahre werden. "Es ist etwas anderes, ob das Haus einem Investor oder der Kirche gehört", sagt Holger Herzog. "Die Kirche kann man politisch oder moralisch vielleicht noch einmal anders herausfordern als einen Investor. Der hätte sein Eigentumsrecht vermutlich früher geltend gemacht – dann wären wir wahrscheinlich schon nach 24 Stunden draußen gewesen. Bei der Kirche konnten wir länger drinbleiben."

Die Verpflichtungen der Kirche gegenüber der Gesellschaft hofften die Besetzer*innen zu ihrem Vorteil nutzen zu können. So empfand es auch der damalige Dekan der evangelischen Kirchengemeinde Tübingen, Heiner Küenzlen: "Es war bei den Besetzern eine Möglichkeit und Hoffnung, dass man in der Kirche eher Verständnis bis hin zu Sympathie findet. Und damit hatten die auch recht. Die kirchlichen Gremien, Leitungspersonen wie ich und die gewählten Vertreter der Gesamtkirchengemeinde versuchten, stets Verständnis und Toleranz für die Besetzung aufzubringen."

Das Kinderzimmer war ein Matratzenlager

Am Ostermontag 1992 zog also eine Gruppe in die Villa Metz ein – kurz vor Semesterbeginn und dazu an einem kirchlichen Feiertag, das "Schwäbische Tagblatt" berichtete damals von etwa 35 Personen, davon fünf oder sechs Kinder. An den besonderen Ostermontag erinnert sich auch der ehemalige Dekan der Kirchengemeinde. Er sollte mit seiner eher pessimistischen Vermutung schlussendlich leider recht behalten. "Es kamen direkt Leute zu mir und berichteten von der Besetzung, zunächst Mitarbeiter der Kirche, später kam auch die Polizei", erinnert sich Küenzlen. "Uns wurde die sofortige Räumung angeboten, doch wir hofften noch auf eine gütige Einigung. Dennoch war ich auf diese Besetzung ein bisschen sauer, denn mir war klar, dass das nicht gut ausgehen kann. Bei allem Verständnis."