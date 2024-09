Sozialökonom Werner Onken: "Großer Stresstest für die Gesellschaft"

Und was meinen Sie mit einer Dezentralisierung der Wirtschaft?

Meiner Meinung nach müsste es in diese Richtung gehen: Privilegieneinkünfte gehen gegen Null. Infolgedessen bekommen die Arbeitenden den vollen Ertrag ihrer Arbeit und können entweder eigene, kleinere Unternehmen aufbauen oder sich an mittleren und größeren Unternehmen beteiligen. Im Modell einer "Marktwirtschaft ohne Kapitalismus" geht es um eine evolutionäre Transformation vor allem der großen haftungsbeschränkten Kapitalgesellschaften in viele mittlere Genossenschaften und andere nicht mehr auf Renditemaximierung eingestellte Unternehmensformen. Letztlich sollte die Trennung der Arbeitenden von den Produktionsmitteln aufgehoben und die Lohn- und Gehaltsabhängigkeit überwunden werden.

Worauf kommt es an: verantwortliches unternehmerisches Handeln oder staatliche Regulierung?

Mehr als an punktuelle Interventionen des Staates in einzelne Wirtschaftsprozesse denke ich an eine gerechte Rahmenordnung, in die ein demokratischer, aber nicht mehr von Lobbyinteressen durchsetzter Rechtsstaat die Wirtschaft einbetten sollte. Innerhalb dieser Rahmenordnung sollte die kapitalistische Marktwirtschaft von allen ihren Privilegien befreit werden. Dann können sich in einem fairen Wettbewerb sozial und ökologisch verantwortbare Handlungsweisen und Formen der Kooperation entfalten.

Gibt es ein grünes, ökologisches Wachstum?

Nach dem Buch "Die Grenzen des Wachstums" 1972 wurde versäumt, eine Wirtschaft zu konzipieren, die auch ohne Wachstum stabil ist. Stattdessen ging es nur um einen "Green Capitalism". Natürlich können ressourcen- und energieeffizienter hergestellte Produkte sinnvoll sein. Aber solange das Akkumulations- und Konzentrationsprinzip in der Wirtschaft fortbesteht, können sie unseren Planeten nicht retten.