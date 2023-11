Commons Kitchen in Stuttgart: Viele Hände, schnelles Ende

"Jeder, der kommt, ist Mitorganisator", erklärt Matthias Murjahn, erster Vorstand des jungen Projekts. In der Commons Kitchen wird nämlich nicht für, sondern mit den Gäste gekocht. In dem büroähnlichen Raum mit selbstgebauter Bar gibt es nur die nötigste Einrichtung. An Möbeln steht hier nicht viel mehr als ein langer Tisch mit 20 zusammengewürfelten Stühlen. Den Backofen haben sie von einer Waldorfschule bekommen, die anderen Küchengeräte von Haushaltsauflösungen zusammengeklaubt. Auf der rechten Wand prangt ein Mosaik mit bunten Steinchen. "Daran haben wir sicher drei Wochen gebastelt", erzählt ein Besucher der Commons Kitchen, der auf der Baustelle mitgeholfen hat. Als das Team der Commons Kitchen im Juni 2022 die Schlüssel erhalten hatte, war der Raum noch komplett leer, sogar die Elektrik fehlte. Nun versammeln sich Murjahn und um die 20 weitere Gäste um das Dutzend grüner Plastikkisten voll mit Spargel, Salat, Paprika und anderen Lebensmitteln. Diese Spenden erhalten sie meist von Großmärkten und Bäckereien.

Ein Raum für alle

"Jeder ist hier willkommen, so wie er ist", sagt der 42-jährige Murjahn. Zu Gast sind Wohnungslose und Menschen mit Fluchterfahrung, die noch nicht lange in Deutschland leben. Aber auch Personen, die stabil im Leben stehen und genügend Einkommen haben, können mitmachen. "Das ist gut, so gibt es Durchmischung. Doch leider gelten wir nicht als gemeinnütziger Verein, dafür dürfte sich das Angebot nur an Bedürftige richten", erzählt Murjahn.

Ein Herr mit weißem Bart lässt einen anderen rohe Rüben und Karottengrün kosten, ein Vater schnippelt Kartoffeln mit seinem 12-jährigen Sohn, zwei ältere Frauen führen ein Gespräch auf Türkisch. Zwar sprechen einige Teilnehmer:innen nur gebrochenes Deutsch, doch verständigen können sie sich trotzdem. Auch Menschen mit Behinderungen, mit denen eine Konversation schwieriger ist, sitzen mit allen anderen gemeinsam am Tisch. Es wird sich nach Allergien erkundigt, jüngere Teilnehmer:innen fragen untereinander auch nach Pronomen. "Ich wasche deinen Teller mit ab", "Soll ich dir ein Bier mitbringen?" – die Leute gehen achtsam miteinander um.