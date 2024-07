Solidarische Unternehmensberatung: Von Pilzen lernen

Wans orientiert sich am Modell der solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Dabei entrichten die Konsumenten den Produzenten der Lebensmittel einen monatlichen Beitrag und schlagen so der kapitalistischen Marktlogik ein Schnippchen. Die Landwirt:innen werden dabei nicht reich, haben aber Planungssicherheit. Wans hat selbst einmal in Trier eine Solawi gegründet, weil es das an seinem früheren Studienort noch nicht gab. Anders als in Berlin, wo er nach dem Studium im Büro der grünen Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer gearbeitet hatte.

Solawi für alle

"Anderthalb Jahre später stand ich in einem Garten", erzählt Wans, "und fragte mich: Warum übertragen wir dieses Modell nicht auf andere Bereiche?" In seiner Masterarbeit hat er die Grundlagen dafür erarbeitet und dabei auch die Mitglieder der Gemeinschaft Schloss Tempelhof befragt. "Einer für alle, alle für einen?" lautet der Titel: "Eine qualitative Studie zur Solidarität in der Solidarischen Ökonomie."