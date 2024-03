Fotoausstellungen in Ulm: "Ich werde Deutsch"

Ein Mann in einem gutbürgerlichen Wohnzimmer – gepolsterte alte Stühle, ein Kronleuchter, an der Wand eine dunkle Buddha-Maske – steht leicht vorgebeugt hinter einem Tisch mit einer überquellenden Obstschale. Er greift sich an den Kopf, in der linken Hand, nicht am Ohr, ein cremefarbenes Handy. Eine etwas jüngere, blonde Frau geht nach rechts aus dem Bild, ein gefülltes Rotweinglas in der Hand. Was ist passiert? Eine Szene wie aus einem Film, sehr bewegt, auch wenn sie gestellt ist. Moradis Vorbild ist Martin Scorsese. Er probt lange mit den Menschen, deren Geschichten er darstellt.

Was in den Texten des Readers zum Vorschein kommt, ist megapeinlich, schlicht abstoßend oder zum Brüllen komisch wie die Erzählung eines jungen Syrers, der – keine zwei Monate in Deutschland – für eine gute Freundin als Aktmodell einspringt. Die Geschichten erzählen ebenso viel über die Deutschen wie über die Migrant:innen und Kinder von Einwander:innen, die sie vortragen: über Vorurteile, den Unwillen, die "anderen" zu integrieren.

Wie wird man deutsch? Wann ist man deutsch? Nationen sind laut dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Benedict Anderson "Imagined Communities", eingebildete Gemeinschaften, die sich, von wenigen Ausnahmen wie der Schweiz oder Belgien abgesehen, durch die Sprache definieren. Kaum etwas sonst verbindet uns Deutsche mit den meisten unserer rund 80 Millionen Mitbürger:innen. Trotzdem werden Unterschiede gemacht: unabhängig von der Sprachkompetenz oder Staatsangehörigkeit, nach Äußerlichkeiten wie Hautfarbe oder Kopftuch.

Gute Pässe, schlechte Pässe

Extrem wichtig kann für Zugewanderte die Staatsbürgerschaft sein. Dies illustriert ein zweites Foto, das von einem Text kommentiert wird. Zu sehen ist ein Arzt in Blau mit Haube und Mundschutz am leeren OP-Tisch, ein Dokument in der Hand. Der Mann hat in Harvard studiert. Um dorthin zu gelangen, hatte er alles in die Wege geleitet, nur das Visum ließ auf sich warten. Schließlich hat es geklappt, weil er einen deutschen Reisepass vorweisen konnte.

"Und immer noch schaue ich meinen Reisepass gerne an", bekennt er, "ich mag die rote Farbe mit der goldenen Schrift und wenn ich ihn vorzeige, damit reise und ihn als Eintrittskarte benutze, bin ich stolz und dann erinnert es mich an das Lied von Sean Kingston." Es folgt ein Ausschnitt aus dem Text des Lieds "Take You There" des jamaikanisch-amerikanischen Rappers, das für den Arzt darauf hinausläuft, überallhin reisen zu können.