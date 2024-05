Dito Tembe und die Madgermanes: Blinde Flecken und vergessenes Unrecht

Gleich zwei Ausstellungen befassen sich derzeit in Deutschland mit den Erfahrungen von Kunstschaffenden, die als Arbeitsmigrant:innen in die DDR gekommen waren. Im Haus der Kulturen der Welt in Berlin liegt mit "Echos der Bruderländer" der Fokus auf der DDR und reflektiert mit einer Vielzahl multimedialer künstlerischer Arbeiten diese Zeit. Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt/Main hat den Blick weiter gefasst. In "THERE IS NO THERE THERE" werden Werke von 30 Künstler:innen gezeigt, die in den 1960ern, 70ern oder 80ern als Arbeitsmigrant:innen, Stipendiat:innen und Asylsuchende aus Diktaturen wie Chile oder Spanien in die DDR oder in die BRD gekommen waren und dort künstlerisch gearbeitet hatten. Beide Ausstellungen zeigen Kunstwerke, die in der Kunstwelt bisher völlig ausgeblendet waren. (ug)