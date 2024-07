Das Wettern der Woche: Volksfront jetzt!

Während der Revolution von 1848/1849 forderten Kalle Marx und Friedrich Engels weitsichtig, dass sich das Proletariat (also wir) dem Bürgertum (also uns) anschließen sollten, um mit diesem Trick bürgerliche Freiheitsrechte zu erkämpfen. 175 Jahre später nutzen die Proleten die Rechte zur Rache: Es geht ihnen beschissen, sie werden vergesslich ("Es rettet uns kein höh'res Wesen") und wählen ihre Schlächter selber: Die Bürger:innenrechte sollen abgeschafft werden. Die höh'ren Wesen von heute heißen Höcke und Weidel, Chrupalla und Trump, Le Pen und Orban – aber die Namensliste der Polit-Lumpen ist natürlich viel länger.

Der Volksfront wird im Reich von Kant und Hegel, von Arendt, Nagelsmann, Marx und Grohmann tagsüber eher vorsichtig begegnet. Die Erfahrungen mit den Kommunisten in Bautzen und drumrum waren nicht die besten – abgesehen davon hatte man in der Heimat von "Bild" und "Neuem Deutschland" ja auch von Mao, Ortega, Kim Jong-un, Ceaușescu, Ulbricht und Horst Mahler kurz gelesen. Aber die waren "nu wirglich ooch nich das Gelbe vom Ei", tät meine Omi Glimbzsch in Zittau sagen. Nun aber schlagen in diesen Tagen beim gemeinen Volk auch die Erfahrungen mit der CDU zu, mit SPD, Grünen, der Noch-FDP – und beim Nachbarn die mit Macron und anderen Übelkrähen (Wehner).

Nicht nur in Europa tritt nun alles an, was rechten Rang und Klang und Namen hat, um die Grundrechte in die Tonne zu werfen. Täuscht Euch nicht – es könnt' gelingen. Doch wie sagt der Volksfrontmund gern? "Was willste machen?" Wir Menschen sind Meister im Wegschauen, mit einem Lied auf den Lippen.

Volksfront! Volksfront bezeichnet unscharf ein politisches Bündnis linker Parteien untereinander oder auch eine Koalition von Linksparteien mit liberalen oder anderen bürgerlichen Kräften. Vielen lebenden Linken graut davor. Auch wenn sie aus bekannten und unbekannten Gründen nicht viel zu melden haben, sind sie doch fest im Glauben: Wir sind die stärkste der Parteien. So was macht auf dem rechten Auge blind. Oder umgekehrt.

Drüben klingt Front Populaire natürlich viel besser als Volksfront. Wo am kommenden Sonntag neben den blonden Faschisten auch Macron antritt, will das linke Bündnis klugerweise auf die eigene Kandidatur verzichten.

Und bei uns? Da hat man offenbar noch nicht so recht bemerkt, dass die AfD die Grundrechte abschaffen wird. Ich schwöre.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.