Unverpackt-Laden Wandel.Handel, Stuttgart: Von kostbarem Käse und bösen Bananen

Was es sonst noch braucht an Grundsortiment und wer die passenden Lieferanten dafür sind: Für solche Fragen ist die Sortimentsgruppe zuständig mit ihren fünf bis acht Mitgliedern. Einer davon ist Steffen Maisch. Der 44-Jährige ist von Anfang an dabei, hat an den Meetings teilgenommen, die wegen Corona nur online stattfanden, und in der Aufbauphase mitgeholfen. Beim Gedanken daran muss er lachen: "Mit einer Kollegin hab ich auf einer Parkbank Produkte verköstigt, die uns Lieferanten zugeschickt haben", erzählt er. Das war Anfang 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Und schnell kam die Erkenntnis: Manche Dinge gibt's nicht unverpackt.

Etwa die Hartweizenpasta, die in fünf-Kilo-Plastiksäcken geliefert wird, gedacht für Gastrobetriebe, "die interessiert die Verpackung nicht", sagt Stuhlinger. Daneben gebe es auch positive Beispiele wie die Ölfässer von der Ölmühle Weinstadt, die vom Hersteller immer wieder aufgefüllt werden. Der 40-jährige Geschäftsführer steht im Lagerraum zwischen Stellage und Kühlzelle. Jede:r darf hier rein und sich die Produkte so verpackt ansehen, wie sie bei Wandel.Handel ankommen. Diese Transparenz sei ihnen wichtig.