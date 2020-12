Verpackungstechnik: Unverpackt gibt's nicht

Niemand hier spricht übrigens von "umweltfreundlichen", sondern alle von "umweltfreundlicheren" Verpackungen. Die finale Super-Öko-Lösung, etwa ein umfassendes, wirklich gut funktionierendes Recyclingsystem, scheint nach wie vor eine kaum zu verwirklichende Utopie zu sein. "Jedes System hat in Hinsicht auf seine Umweltauswirkungen irgendwelche Vor- und Nachteile", so Leo Schubert, der gerade an einem eher philosophischen Thema arbeitet: das der "empfundenen Nachhaltigkeit" von Verpackungen. "Ich stelle mir folgende Frage", sagt er: "Warum halten wir bestimmte Verpackungen für nachhaltiger als andere Lösungen, unabhängig davon, was aus wissenschaftlicher Sicht wirklich die nachhaltigere Option wäre? Wie kommt diese Meinung zustande, dass eine Kunststoffverpackung per se weniger nachhaltig ist als eine Glas- oder Papierverpackung? Ich denke, da werden die Dinge aufs Einfachste heruntergebrochen." So muss Glas mit hohem Energieaufwand gereinigt werden, auch Papierrecycling kostet Energie.

Kunststoff durch andere Stoffe zu ersetzen, ist zudem nicht immer möglich. "Für Käsescheiben aus dem Kühlfach etwa gibt es derzeit keine Alternative zu Plastik", sagt Alexander Kremb (27). Weil Käse ein extrem empfindliches Lebensmittel sei, das an den Packstoff höchste Anforderungen stelle, die nur der Kunststoff erfülle. So ginge es nicht zwanghaft darum, Plastik zu verdammen und radikal zu ersetzen, "sondern seine negativen Auswirkungen effizient zu verringern", so Professor Häberle, "etwa Folie aus einem einzigen Material herzustellen statt als Mehrschichtverbundfolie, damit sie besser zu recyceln ist."

Die 'Durchwachsene Silphie'

In diversen Forschungsprojekten wird daran gearbeitet, unterschiedliche Ersatzlösungen zu finden. So plant die Hochschule ein Nass-Labor zur Herstellung von Papier-Vlies, das aktuell vor allem in der Textilindustrie verwendet wird. Bei dem Projekt soll es darum gehen, eine neue, auf Pflanzenfasern basierende natürliche Alternative zu entwickeln, die in vielen Bereichen die alte Kunststofffolie ersetzen könnte, erklärt Christoph Häberle. Im Detail gehe es darum, wie man dieses Papier feuchtigkeitsresistent oder aromabeständig bekomme.

Auch am Ersatz von Holz als Rohstoff für Papiere wird kräftig geforscht. Ein Projekt widmet sich schneller wachsenden Pflanzen, aus denen man Papier herstellen kann: etwa einer Pflanze mit dem schönen Namen "Durchwachsene Silphie", die "eigentlich aktuell zur Energienutzung verwendet, in Biogasanlagen vergoren wird", erklärt Leo Schubert. Aber man müsse stets schauen, in welchem Fall Ersatzstoffe wirklich ökologisch Sinn machten. "Auch der Produktschutz ist schließlich wichtig – um der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen", sagt er, "denn in unserer globalisierten Welt sind die Distanzen groß und der Energieaufwand hoch." Was bringe es denn, wenn beim Verpackungsmaterial auf Plastik verzichtet werde, aber das Produkt während des Transports kaputtgehe und schlecht werde?