Willy Reichert: Grüß Gottle, Herr Messer

Bald war Reichert künstlerischer Leiter des Pavillon Excelsior ("EX"), dem zweiten Varietétheater der Stadt, aufgebaut von Emil Neidhart. 1931 übernahm er Kraushaars Leute. "Häberle und Pfleiderer" entstand aus der Übersetzung eines ungarischen Sketchs namens "Friedenskonferenz", der die Bemühungen des Völkerbunds karikierte, Angriffskriege als völkerrechtswidrig zu ächten. Am Ende des zwölfminütigen Stücks gehen sich die Minister gegenseitig an die Gurgel. Anfangs gab Charly Wimmer den Häberle, ein Kollege, der mit Reichert vom Schauspielhaus gekommen war. Doch nach zwei Wochen kaufte der sich ein neues Motorrad, das bei der Jungfernfahrt an einem Baum landete. Sein Beifahrer war tot, er selbst schwer verletzt.

So kam Oscar Heiler ins Spiel. Reichert hatte seinen größten Fan, ursprünglich Buchhändler, ans Alte Schauspielhaus geholt. Dann musste ihm wegen eines Tumors im Knie ein Bein amputiert werden. Doch Heiler gab nicht auf. Er war der Einzige am EX, der die Häberle-Rolle auswendig konnte. Heiler war Kommunist. Er stand, wie Jaedicke schreibt, "so weit links, dass man ihn kaum mehr sehen konnte". Das störte Reichert nicht, es blieb seine Privatangelegenheit.

Arisierungs-Profiteur, aber kein Nazi-Anhänger

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten wurde Julius Grauaug, der künstlerische Leiter des Friedrichsbaus – dem Varieté Nummer eins – aus seiner Position gedrängt. Reichert folgte auf ihn und wurde so Direktor des ersten Unterhaltungstempels der Stadt: mit Akrobat:innen, Schwertschlucker:innen, dem Clown Grock und was so ein Varieté eben zu bieten hat. Freilich trat er weiter im Rundfunk auf, spielte Theaterrollen und produzierte Schallplatten. Als populärer Botschafter der Schwaben ging er mit Oscar Heiler regelmäßig auf Tournee.

Er war also ein Arisierungs-Profiteur. Aber kein Anhänger der Nazis. Einmal betrat er mit erhobenem rechtem Arm den Saal. Als das Publikum schon aufstehen wollte, um den Hitlergruß zu erwidern, winkte er ab: "So hoch habe ich meine Küche mit Ölfarbe gestrichen", erklärte er. Brüllendes Gelächter. Als Joseph Goebbels seinen Roman "Michael – ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern" von ihm auf Schallplatte eingesprochen haben wollte, schützte Reichert Terminschwierigkeiten vor. Die Aufnahme kam nicht zustande.

1937 konnte sich Reichert allerdings nicht der Forderung erwehren, den Stuttgarter Faschingsprinzen zu spielen. Dabei war ihm solch kollektiver Frohsinn ein Graus. Reichert blieb skeptisch. Als Stuttgart, einschließlich des Friedrichsbaus, in Trümmer ging, hatte er sich längst auf einen Landsitz in der Nähe des Chiemsees zurückgezogen. Er war nun reich genug, hier mit seiner zweiten Frau und dem geliebten ersten Sohn – der dann allerdings einer Diphtherie zum Opfer fiel – bis zum Kriegsende zu überwintern.

Eine fast vergessene Institution

Im Kabarett "Die Mausefalle" in der Tübinger Straße fing er 1949 wieder an. Sein erster Auftritt war ein Riesenerfolg. Die Stuttgarter:innen hatten ihn – anders als heute – noch nicht vergessen. Als das Südwest-Fernsehen 1954 seinen Betrieb aufnahm, war Reichert an der ersten Sendung beteiligt. Er war Stuttgarter durch und durch, sprach Honoratiorenschwäbisch und schlotzte abends im Ratskeller sein Viertele. Er war eine Institution.

Sein etwas behäbigeres Auftreten im Alter prägt das Bild, das die Nachwelt von ihm hat. Doch auch auf Brecht kam er noch einmal zurück. Theodor Heuss ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein, als Reichert 1962 in München Brechts "Flüchtlingsgespräche" aufführte.

Nach seinem Tod am 8. Dezember 1973 wurde es sehr schnell still um Willy Reichert. Doch gänzlich wirkungslos blieb er dennoch nicht: Der Kabarettist Uli Keuler hat beim Rhetorik-Professor Walter Jens in Tübingen über "Häberle und Pfleiderer" promoviert. "Mit 'Häberle und Pfleiderer'", so Keuler, "bot sich die Gelegenheit zu zeigen, dass das, was da aus der schwäbischen Volksseele zu strömen schien, aus einem weitverzweigten künstlichen Röhrensystem kam. Und dass gerade das vermeintlich Urwüchsige und Zeitlose auf sehr moderne Bedürfnisse des Publikums reagiert."