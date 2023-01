Einzelhandel in Karlsruhe: Tausend Euro für den Lieblingsladen

Doch in der Karlsruher Innenstadt ist die existenzielle Not vielfach zu sehen. Jahrelange Bauarbeiten an der unterirdischen Straßenbahn und Corona als Brandbeschleuniger für die Krise im Einzelhandel setzen vielen Gewerbetreibenden zu und brachten sichtbaren Leerstand. Im vergangenen Jahr mussten besonders Schuhgeschäfte und andere Modegeschäfte in der Innenstadt für immer schließen. Einige Geschäfte zum Beispiel im Elektronikbereich verkleinerten ihre Flächen teils deutlich. In den vergangenen Monaten gaben mit H&M oder Peek&Cloppenburg auch große Filialisten die Schließung oder Verkleinerung ihrer Flächen in Karlsruhe bekannt. Dazu wächst nicht nur dort die Sorge um eine mögliche Schließung von Karstadt. "Kleine, schöne Läden gab es in Karlsruhe ohnehin kaum, aber jetzt verschwinden auch noch die großen", sagt Krickeberg.

Während die Innenstadt wie ausgestorben wirke, habe sich das Basislager in den vergangenen Jahren zu einem Anlaufpunkt und Ankermieter entwickelt, sagt Krickeberg. Mit der angestrebten neuen Rechtsform will das Geschäft auch seinen dauerhaften Erhalt sichern. "Die Genossenschaft ist die insolvenzsicherste Rechtsform", sagt Krickeberg. Dabei profitiert das Basislager wie schon das Füllhorn von einer treuen Kundschaft. Tausende Stammkunden zählt Krickeberg, und dazu gebe es bis zu 40.000 Adressen von Menschen, die bereits einmal im Basislager eingekauft haben.

Kundschaft und Beschäftigte ziehen an einem Strang

Die vielen Stammkunden, die seit Jahrzehnten im Füllhorn einkaufen, sieht auch Vorwald im Rückblick als wesentlichen Faktor des Erfolgs ihres Genossenschaftsmodells. "Die Genossenschaft ist nicht die Musterlösung für alle Läden. Es braucht Kund:innen, die sich engagieren wollen." Auch die Belegschaft sei in einem solchen Modell gefordert. "Sie müssen über Grenzen gehen, Verantwortung übernehmen und mindestens in der Anfangszeit auch Mehrarbeit akzeptieren." Im Füllhorn hätten dabei alle an einem Strang gezogen und die eigenen Kontakte genutzt, auch wenn es für alle neu und aufregend gewesen sei. "Mir wurde bei dem ein oder anderen Vertrag auch schummrig. Mit solchen Summen habe ich vorher nicht hantiert", sagt Sabine Vorwald, die heute die Füllhorn Genossenschaft als Vorständin gemeinsam mit Tina Schäfer führt.