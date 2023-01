Auf krude Art erfrischend ehrlich offenbart der "Spiegel"-Autor Jonas Schaible, was passiert, wenn Klima-Angst in Klima-Hysterie umschlägt. Da ist nichts mehr, was ihm Hoffnung macht, bekannte er kürzlich in einem Essay, listete dort unabwendbare Folgen der Erderhitzung auf – und breitete dann in Anlehnung an den "Futuristen" und "Klimakrisentheoretiker" Alex Steffen aus, dass die "halbwegs klimarobusten" Flecken zum "Flaschenhals" würden. Man könne also sagen: "Rette sich, wer kann. Aber nicht jeder kann." Und Steffen sekundiert: Ohne Triage werde es nicht gehen. Dann gebe es Orte wie Manhattan, "in denen sich Geld, Macht und Kultur konzentrieren, die werden um fast jeden Preis verteidigt."

Nun enthält das Komponenten einer zutreffenden Gegenwartsbeschreibung: Immerhin gibt es ja schon heute Millionen von Klimaflüchtlingen, die ziemlich konsequent ausgegrenzt werden. Und dennoch markiert es eine erschreckende Diskursverschiebung, wenn ein Leitmedium die soziale Selektion zur unabwendbaren Notwendigkeit erklärt, auf die es sich nun, ganz pragmatisch, vorzubereiten gelte. In etwa so, als wäre das Boot bald voll.