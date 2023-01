Rodung in Bretten: Mein Freund, der Baum

Nur ein einziger von 40 alten Obstbäumen auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen Gelände steht noch. Ihn konnten zwei Naturschützer retten, nachdem sie der Bescheid des Landratsamts endlich per Brief erreichte – eigentlich hätte er ihnen zeitgleich mit der Stadt zugestellt werden müssen, damit genug Zeit bleibt, Widerspruch einzulegen. So sieht es jedenfalls das Verwaltungsgericht Karlsruhe, das den Vorgang geprüft hat. Und obendrein bemängelt es, dass die Genehmigung für die Rodung fehlerhaft sei. Dadurch bestünden "ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit".

Johannes Enssle, Landeschef des Naturschutzbunds (Nabu) und einer der beiden Baumretter, nennt den Beschluss der Karlsruher Richter:innen vom 23. Dezember ein "Weihnachtgeschenk". Denn mehr als 40 Widersprüche sind im ganzen Land erhoben worden gegen den Einschlag alter Streuobstbestände, berichtet er.

Ein Urteil für den Naturschutz

In seinem Urteil betont das Verwaltungsgericht in feinstem Jurist:innen-Deutsch, "eine weitere Vollziehung der streitgegenständlichen Umwandlungsgenehmigung in Gestalt einer Rodung und weitgehenden Versiegelung der betroffenen Streuobstflächen würde deren vollständige Umnutzung und insoweit einen unabänderlichen Eingriff in den Naturhaushalt bewirken". Soll heißen: Wenn Streuobstwiesen vernichtet und zugebaut werden, ist die Natur kaputt. Das spreche, so das Gericht, "für ein überwiegendes Aufschubinteresse" des Nabu, in dem übrigens auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Mitglied ist.

Betroffene Kommunalpolitiker:innen sollten sich die Urteilsbegründung genau anschauen. Mit Alexandras Liedzeile "Du fielst zu früh, ich kam zu spät" soll jedenfalls ein für alle Mal Schluss sein. Manchen Ärger haben sich die Verantwortlichen in Bretten und im Landratsamt Karlsruhe gerade deshalb eingehandelt. Ihre Winkelzüge sorgten für einen Beschluss, der – auf fast 70 Seiten dargelegt – die Spielräume im Interessenkonflikt zwischen Gewerbeansiedlung und Naturschutz deutlich zugunsten des Letzteren einengt. Und der sich auf ein Landesgesetz stützt, das die Erhaltung eines Streuobstbestands verlangt, wenn dies in überwiegendem öffentlichen Interesse liegt. Für diese Fälle leitet die Karlsruher Eilentscheidung in Kombination mit früheren Urteilen ab, dass "der Behörde bei der Gewichtung der einander widerstreitenden Interessen weder ein Ermessen, noch ein Beurteilungsspielraum zukommt".