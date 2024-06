Die Landshut: Ein deutsches Wrack

Am 13. Oktober 1977 ist die Landshut als Flug LH 181 mit 87 Tourist:innen und fünf Crew-Mitgliedern im Dienst der Lufthansa unterwegs, soll eigentlich nur von Mallorca nach Frankfurt am Main fliegen. Kurz nach dem Start wird das Flugzeug von vier palästinensischen Terrorist:innen entführt, die so die Köpfe der ersten RAF-Generation aus dem Stammheimer Hochsicherheitsgefängnis freipressen wollen. Nach fünf Tagen Irrflug – in Aden (Jemen) erschießt ein Entführer den Piloten Jürgen Schumann – landet die Maschine in Mogadischu, Somalia. Die Geiseln werden vom GSG 9 befreit, drei der Geiselnehmer:innen erschossen. Für die Bundesregierung ist das damals ein Sieg über den linken Terror. Am Tag nach dem Einsatz werden die RAF-Mitglieder Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Andreas Baader tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden. Wiederum einen Tag später gibt die RAF die Ermordung des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer bekannt.