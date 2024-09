Breuninger-Verkauf: Sprechpuppen im Breuningerland

Gewachsen ist das Modewarenhaus in der Zwischenzeit kräftig. Heute umfasst es in Deutschland und Luxemburg 13 Häuser, zudem wurde der Online-Handel mit dem Bau des Versandlagers in Sachsenheim kräftig ausgebaut. Im vergangenen März allerdings kündigte das Unternehmen an, das Breuningerhaus in Reutlingen Ende 2024 dichtzumachen. Vielleicht läuft es doch nicht mehr so rund in dem "Fashion- und Lifestyle-Unternehmen", wie Breuninger sich selbst gerne nennt.

Bekannt ist Breuninger nicht nur für seine zahlungskräftige Kundschaft, sondern auch dafür, dass es kein fairer Arbeitgeber ist (Kontext berichtete hier und hier).

Kein Tarifvertrag, niedrige Löhne, alles bestens

Die Löhne sind niedrig, es wird eher nach Nase bezahlt, einen Tarifvertrag gibt es nicht, und informiert werden die Beschäftigten eher wenig. So erfuhren die 6.500 Mitarbeiter:innen von Breuninger von den Verkaufsspekulationen aus den Medien. Offiziell reagiert die Geschäftsführung nicht auf die Spekulationen, und auch intern nimmt sie nicht klar Stellung. So wurden die Beschäftigten informiert, was sie zu Kund:innen sagen sollen, wenn die zum Beispiel fragen: Hat Breuninger ein Liquiditätsproblem? Vorgeschriebene Antwort: "Breuninger ist ein Fashion- und Lifestyle-Unternehmen mit über 140-jähriger Tradition und zählt zu den führenden Omnichannel-Department-Stores in Europa." Und: "Breuninger genießt mit seinem starken Finanzprofil großes Vertrauen bei allen Finanzierungspartnern." Sollte jemand fragen: "Die Presse schreibt, Breuninger wird verkauft. Stimmt das?", hat die Antwort unter anderem zu lauten: "Gerüchte und Spekulationen um unser Unternehmen gab und gibt es in unserer über 140-jährigen Firmengeschichte immer wieder. Unser heutiger Erfolg fußt auch darauf, dass wir diese Spekulationen nie kommentiert haben. So handhaben wir das auch heute."