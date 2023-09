Bürgerdialog der Grünen BW: "Pfiffe gab es früher nicht"

Wenn die grüne Landtagsfraktion in Klausur geht, lädt sie an einem Abend zum Bürgerdialog. So auch kürzlich in Weilheim: Abgeordnete stellten sich den Fragen der Bürger:innen und hörten ihnen zu. Nicht immer einfach. Vor allem wenn auch Rechte kommen, die von Dialog eher wenig halten.

Es war groß beworben worden mit einem Foto von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dem Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz. Plakate hingen bis nach Plochingen und Göppingen, Vereine und Verbände waren per Brief eingeladen worden. Die grünen Landtagsabgeordneten wollten mit den Bürger:innen ins Gespräch kommen, wissen, welche Themen Menschen beschäftigen. Im Grunde reicht da ein Blick in soziale Medien oder lokale Zeitungen, so es sie noch gibt. Aber von Mensch zu Mensch ist ja immer besser. Außerdem hat Kretschmann nach seinem Amtsantritt vor zwölf Jahren ja eine "Politik des Gehörtwerdens" versprochen.

Testen wollten das in der Limburghalle in Weilheim/Teck etwa 300 Frauen und Männer. Ihre Auswahl war groß, denn wegen der Klausurtagung der Fraktion in Bad Boll waren viele der 58 Abgeordneten da und fast alle grünen Minister:innen. Wer eine Erinnerung mitnehmen wollte, konnte Vesperbrettle, Kugelschreiber und Brotbeutel einpacken.

Bereits eine knappe Stunde bevor Schwarz und Kretschmann den Abend eröffnen, stehen vor den Türen der Halle etwa zwölf Leute, die offensichtlich keine Grünen-Anhänger:innen sind, wie das T-Shirt eines Mannes mit der Aufschrift "Keine Heizung ist illegal" vermuten lässt. Sie wollen eine Kundgebung abhalten, sagt einer. Ein kräftiger, älterer Polizist erklärt, das gehe ohne Anmeldung leider nicht. Sie mögen sich doch in Zweiergruppen locker aufstellen und Ruhe bewahren. Es folgt Gegrummel über "Demokratie" und "Versammlungsfreiheit". Der Polizist bleibt freundlich: "Find' ich ja gut, was ihr wollt, aber so geht es eben nicht." "Und jetzt? Gehen wir was trinken?" Ratlosigkeit macht sich breit. Was wollten sie denn hier sagen? "Über Windkraft mit denen reden", erklärt ein breiter Mittfünfziger. "Das ist doch ein Thema. Also ich habe Solar auf dem Dach, da muss was passieren. Aber Windräder, wenn gar nicht genügend Windlast da ist ..." Er stellt sich als Uwe von Wangenheim vor, war bei der Landtagswahl 2021 (erfolgloser) Kandidat der AfD. Rein zum Bürgerdialog mag er nicht, glaubt, "die lassen uns gar nicht rein", will die Probe aufs Exempel aber nicht wagen und zieht mit einem Teil der aus Göppingen angereisten Truppe davon.

Bei Kretschmann wird es laut

So verpasst er die Reden von Andreas Schwarz und Winfried Kretschmann. Schwarz verspricht: "Es geht um Ihre Themen" und erzählt, dass der Ausbau der regenerativen Energien voranschreite, was ein paar Zuhörer:innen zu höhnischem Gelächter provoziert. Der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Kirchheim reagiert: Es gebe Leute, die kein Interesse an stabilen Verhältnissen hätten – Zwischenruf: "Was ist mit Krieg?" Schwarz: "Hass und Hetze dürfen keinen Platz haben in einer liberalen Stadt, in einem innovativen Baden-Württemberg."